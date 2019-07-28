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У Німеччині жорстоко вбили молоду заробітчанку з України: подробиці трагедії

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У Берліні (Німеччина) жорстоко вбили 25-річну українську заробітчанку Наталю Михайлюк.

Відомо, що злочин стався в четвер, 25 липня. Про це на сторінці у Facebook повідомили колеги загиблої із кінологічного клубу.

Михайлюк поїхала працювати на іноземну компанію, щоб забезпечити своїх батьків і маленьку дочку Анастасію. У столиці Німеччини вона знімала квартиру, де й було знайдено її тіло з множинними ножовими пораненнями.

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Наталія Михайлюк

Наталія Михайлюк

facebook.com/nataliyapaholok

Передбачається, що дівчину вбив власник житла, 44-річний громадянин ФРН. Його вже взяли під арешт.

"Наталю, ти назавжди залишишся для нас світлим ангелом із чарівною посмішкою та палаючими очима. Настюша завжди матиме підтримку з нашого боку! Доставка тіла відбудеться пізніше", – йдеться в повідомленні.

Наталія Михайлюк

Наталія Михайлюк

facebook.com/nataliyapaholok

Наталія Михайлюк

Наталія Михайлюк

facebook.com/nataliyapaholok

Наталія Михайлюк

Наталія Михайлюк

facebook.com/nataliyapaholok

Наталія Михайлюк

Наталія Михайлюк

facebook.com/nataliyapaholok

Наталія Михайлюк

Наталія Михайлюк

facebook.com/nataliyapaholok

Наталія Михайлюк

Наталія Михайлюк

facebook.com/nataliyapaholok

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Італії три людини загинули в результаті урагану, який настав після декількох тижнів аномальної спеки.

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Теми
українці за кордоном Кримінал
Місце
Німеччина Берлін
Теги
Україна вбивство заробітчани фотографии
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Жалко девушку. Мои соболезнования.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Очень жалко девочку… Соболезную родителям и близким. :(
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Ш. Олег, впервые +1 респект.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Не скачите на костях. Родители потеряли дочь, ребёнок потерял мать. Не уподобляйтесь свиноскоту.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Carpenter Oleg, поддерживаю.
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