У Німеччині жорстоко вбили молоду заробітчанку з України: подробиці трагедії

У Берліні (Німеччина) жорстоко вбили 25-річну українську заробітчанку Наталю Михайлюк.

Відомо, що злочин стався в четвер, 25 липня. Про це на сторінці у Facebook повідомили колеги загиблої із кінологічного клубу.

Михайлюк поїхала працювати на іноземну компанію, щоб забезпечити своїх батьків і маленьку дочку Анастасію. У столиці Німеччини вона знімала квартиру, де й було знайдено її тіло з множинними ножовими пораненнями.

Наталія Михайлюк facebook.com/nataliyapaholok

Передбачається, що дівчину вбив власник житла, 44-річний громадянин ФРН. Його вже взяли під арешт.

"Наталю, ти назавжди залишишся для нас світлим ангелом із чарівною посмішкою та палаючими очима. Настюша завжди матиме підтримку з нашого боку! Доставка тіла відбудеться пізніше", – йдеться в повідомленні.

Наталія Михайлюк facebook.com/nataliyapaholok

Наталія Михайлюк facebook.com/nataliyapaholok

Наталія Михайлюк facebook.com/nataliyapaholok

Наталія Михайлюк facebook.com/nataliyapaholok

Наталія Михайлюк facebook.com/nataliyapaholok

Наталія Михайлюк facebook.com/nataliyapaholok

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Італії три людини загинули в результаті урагану, який настав після декількох тижнів аномальної спеки.

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