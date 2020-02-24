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24 лютого • оновлено в 16:03
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У Нідерландах заявили про очевидця у справі про збиття рейсу MH17 над Донбасом

22.1т
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Міжнародна Спільна слідча група (JIT) заявила про наявність свідка запуску ракети по малайзійському Boeing рейсу MH17 в небі над Донбасом у 2014 році.

Таку інформацію озвучив нідерландський слідчий, голова JIT Фред Вестербеке під час американського суспільно-політичного телешоу "60 хвилин" на каналі CBS (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я б сказав, що у мене є очевидець. Але не сказав, скільки їх", – наголосив Вестербеке на запитання про те, чи дійсно у слідства є "свідки запуску ракети".

Нідерландські слідчі заявили, що у них є свідок запуску ракети по Boeing МН17

Нідерландські слідчі заявили, що у них є свідок запуску ракети по Boeing МН17

За його словами, немає сумнівів у тому, що ракетна система "Бук", за допомогою якої був зроблений постріл, належала саме 53-ій бригаді збройних сил Російської Федерації.

Нідерландський слідчий також заявив, що Росія взагалі не допомагала у розслідуванні упродовж останніх п'яти років. Водночас зауважив, що росіяни мали надати їм усю інформацію і докази, які потрібні в цьому складному розслідуванні.

Нідерландські слідчі заявили про свідка запуску російської ракети "Бук"

Нідерландські слідчі заявили про свідка запуску російської ракети "Бук"

cbsnews.com

"Вони мали б сказати нам на другий день після того, як це відбулося… Сказати: "Ми зробили помилку" або "Те, чого не мало трапитися". Вийти вперед. Це те, що вони повинні були, але ніколи не робили", – підсумував Вестербеке.

Нідерландські слідчі заявили про свідка запуску російської ракети "Бук"

Нідерландські слідчі заявили про свідка запуску російської ракети "Бук"

cbsnews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Прокуратура Нідерландів висунула звинувачення чотирьом фігурантам справи про катастрофу малайзійського Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі. Суд розпочнеться 9 березня 2020 року у судовому комплексі "Схіпхол", який розташований приблизно за 50 км від Гааги.

  • На сайті Окружного суду Гааги з'явилася інформація, що принаймні один із підозрюваних у справі Boeing MH17 на Донбасі (підполковник спецназу ГРУ РФ Олег Пулатов. – Ред.) виявив бажання взяти участь у судовому процесі з розслідування катастрофи.

  • Пулатова представлятимуть два відомих у Нідерландах адвокати. Чи з'явиться він на засідання – невідомо.

  • Всі шість українських прокурорів у справі про катастрофу рейсу МН17 на Донбасі у 2014 році були звільнені. Серед них також двоє прокурорів, які від імені України входили до Спільної слідчої групи (JIT).

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Автор
Діна Баронова
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Нідерланди
Теги
ракети Боїнг МН17 розслідування
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«С другими европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а с русскими не так: если б я не употреблaл строгости, то бы уже давно не владел Русским государством и никогда не сделал бы его таковым, каково оно теперь. Я имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей». Петр Первый о росейском нороте! Так шо, рюзге животные, все такие же дикие?
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