"У неї буде 5 днів": у Раду надійшло подання ГПУ на Савченко

До Комітету ВР з питань Регламенту і організації роботи Ради надійшло подання ГПУ про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата Надії Савченко.

Як повідомили в секретаріаті Комітету, документ надійшов ще ввечері, 15 березня. Комітет ще не визначився, коли буде розглядати документ, передає "Укрінформ".

"Чекаємо інформацію від голови Верховної Ради, що направлено подання народному депутату Савченко, і потім комітет буде визначатися, коли призначати дату засідання", - зазначила керівник секретаріату комітету Марія Нехоца.

У свою чергу, перший заступник голови комітету Володимир Арешонков зазначив, що наступне засідання комітету заплановане на середу, 21 березня, і на ньому, можливо, буде розглядатися таке подання ГПУ.

"Після того, як подання буде відправлено народному депутату Савченко, у неї буде 5 днів на те, щоб надати письмові пояснення... Орієнтовно комітет зможе розглянути подання на наступному тижні, за планом наступне засідання комітету в середу (21 березня. - Ред.). Якщо Савченко отримає сьогодні всі матеріали, то в середу ми вкладаємося в терміни, і тоді таке засідання комітету може відбутися в середу", - пояснив він.

При цьому він спрогнозував, що парламент в сесійній залі зможе розглянути відповідне подання ГПУ у четвер, 22 березня.

Як повідомляв "Обозреватель", 15 березня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у ГПУ є незаперечні докази, що Савченко особисто готувала терористичний акт в будівлі Верховної Ради. Пізніше в парламент було внесено подання на притягнення нардепа до кримінальної відповідальності , затримання і арешт.

У свою чергу Савченко закликала українців і військових до держперевороту.