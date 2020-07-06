У МЗС назвали терміни розшифровки самописців збитого в Ірані літака МАУ

На розшифровку "чорних скриньок" збитого в Ірані українського літака, які 20 липня доставлять до Франції, знадобиться до п'яти днів.

Про це 6 липня журналістам заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, Україна направить двох експертів Національного бюро розслідування авіаційних катастроф.

"Вони (французи) за собою зарезервували п'ять днів. Але в принципі, досить дня-півтора, залежно від складності", – зазначив Єнін.

Заступник глави МЗС уточнив, що українські експерти поки що не прибули до Ліону, куди мають доставити самописці.

"Ми, безумовно, направляємо наших двох експертів, звідти нам підтвердили готовність їх прийняти. Сьогодні вранці іранці теж повторили своє запрошення, що вони готові прийняти цих двох експертів. Водночас поки вони не приземлилися в Ліоні говорити про те, що "справу зроблено", наразі зарано, тому що ми пам'ятаємо, що в березні їхній (Ірану) представник обіцяв зробити це протягом двох тижнів, а зараз уже липень", – зазначив заступник глави МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна 1 липня отримала від Франції запрошення взяти участь у розшифровці "чорних скриньок" збитого в Ірані українського літака.

Нагадаємо, що пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту перебувало 167 пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України. Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.