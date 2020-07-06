У Мукачеві з гранатомета розстріляли розважальний комплекс. Фото та відео НП
У Мукачеві з гранатомета розстріляли будівлю.
У Мукачеві, Закарпатської області, невідомі з гранатомета розстріляли будівлю розважального комплексу "Аква Сіті".
Як повідомляє "Mukachevo.net" подія трапилася в ніч на 6 липня на околиці міста.
Відзначається, що вибухом пошкоджено 7-9 скляних панелей будівлі і альтанки. Також на одній з альтанок на даху застряг снаряд з РПГ, що не розірвався.
Сліди від вибуху Телеграм \ Віталій Глагола
У поліції області інформації про подію немає.
Журналіст Віталій Глагола у Телеграм-каналі додав, що постріли з гранатомета вчинили з відстані в кілька десятків метрів.
Пошкоджена будівля Телеграм \ Віталій Глагола
"Власникам комплексу пощастило – снаряд потрапив спочатку в альтанку поруч з будівлею, а потім влетів в металевий каркас, що не залетів всередину. Пошкодило тільки кілька скляних панелей. Наскільки мені відомо, власник будівлі просто бізнесмен і не має відношення до кримінального світу, а саме "охороною бізнесу" займається Артур Пашкуляк, якого підстрелили в лютому 2020 року в Мукачеві", – йдеться в повідомленні.
Комплекс "Аква Сіті" Телеграм \ Віталій Глагола
Пошкоджений комплекс "Аква Сіті" Телеграм \ Віталій Глагола
Як повідомляв OBOZREVATEL:
ЗМІ писали, що перестрілка в Мукачево, в ході якої постраждав бізнесмен Артур Пашкуляк, сталася на тлі розборок між місцевими кланами.
Поліція поінформувала, що в ході стрілянини постраждали 24-річний та 40-річний жителі Мукачева. Вони знаходяться в медустановах. Один з них в реанімації, його стан важкий.
Активіст Сергій Самиляк з Мукачева заявив, що в місті фактично криміногенна катастрофа.
Джерела OBOZREVATEL розповіли ексклюзивні подробиці злочину і повідомили, що на тлі стрілянини депутат Верховної Ради IX скликання Віктор Балога хоче домогтися призначення "ручного" начальника місцевої поліції.