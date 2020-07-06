У Мукачеві з гранатомета розстріляли розважальний комплекс. Фото та відео НП

У Мукачеві, Закарпатської області, невідомі з гранатомета розстріляли будівлю розважального комплексу "Аква Сіті".

Як повідомляє "Mukachevo.net" подія трапилася в ніч на 6 липня на околиці міста.

Відзначається, що вибухом пошкоджено 7-9 скляних панелей будівлі і альтанки. Також на одній з альтанок на даху застряг снаряд з РПГ, що не розірвався.

Сліди від вибуху Телеграм \ Віталій Глагола

У поліції області інформації про подію немає.

Журналіст Віталій Глагола у Телеграм-каналі додав, що постріли з гранатомета вчинили з відстані в кілька десятків метрів.

Пошкоджена будівля Телеграм \ Віталій Глагола

"Власникам комплексу пощастило – снаряд потрапив спочатку в альтанку поруч з будівлею, а потім влетів в металевий каркас, що не залетів всередину. Пошкодило тільки кілька скляних панелей. Наскільки мені відомо, власник будівлі просто бізнесмен і не має відношення до кримінального світу, а саме "охороною бізнесу" займається Артур Пашкуляк, якого підстрелили в лютому 2020 року в Мукачеві", – йдеться в повідомленні.

Комплекс "Аква Сіті" Телеграм \ Віталій Глагола

Пошкоджений комплекс "Аква Сіті" Телеграм \ Віталій Глагола

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