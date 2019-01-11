У Москві викрали організатора вбивства Вороненкова: стали відомі мотиви

Існує дві версії викрадення українського кримінального авторитета і головного фігуранта справи про вбивство в Києві екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова — Юрія Василенка в Москві.

"Найбільш імовірна версія – це те, що зачищають свідків. Хоча тут є розвилка, або хтось вийшов на Василенка, хто хоче отримати від нього інформацію щодо вбивства Вороненкова, або це люди замовника вбивства, який хоче обрубати всі кінці", – заявила в коментарі OBOZREVATEL російська опозиціонерка Ольга Курносова.

Денис Вороненков ТАСС

Як пояснила росіянка, в РФ розгорнулася неабияка війна між різними спецслужбами: "Там і ФСБ, і МВС, і СВР, і Росгвардія, всі воюють з усіма".

У цьому контексті в історії може бути замішаний і генерал ФСБ Олег Феоктистов, якого російський опозиційний політик Ілля Пономарьов вважає замовником убивства Вороненкова.

Як повідомила Курносова, сьогодні стало відомо про те, що одного з фігурантів справи "Трьох китів" Дениса Сугробова, яку розслідував екс-депутат Держдуми Вороненков, перевели з колонії суворого режиму в Рязанську колонію для правоохоронців. Ходять чутки про те, що його можуть звільнити умовно-достроково. Правоохоронець став жертвою тодішніх воєн між спецслужбами, і зараз же можуть виникнути додаткові проблеми Феоктистова.

"Саме в розрізі воєн між спецслужбами, хтось може збирати додатковий компромат на Олега Феоктистова, мати на нього доказову базу, щоб у подальшому якось використовувати. Не виключаю і тієї версії, що у Дениса Вороненкова могли залишитися впливові друзі, які теж хочуть отримати більше інформації про його вбивство", – говорить Курносова.

На її думку, до цього часу в інформації Василенка не було необхідності, а з урахуванням воєн спецслужб, зараз цю інформацію можна продати набагато дорожче.

Замовники й організатори вбивства Вороненкова Прес-служба ГПУ

Як відомо, "Три кити" — назва торгового комплексу з реалізації меблів. Розголосу комплекс отримав через те, що в результаті корупційного скандалу зіткнулися інтереси силових і митних органів Росії. Суть скандалу в тому, що через комплекс здійснювалася контрабанда італійських меблів шляхом заниження її ваги, в результаті чого вартість товару падала в 3-7 разів.

Справу розглядали протягом восьми років. У результаті своїх постів позбулися 19 високопоставлених чиновників митниці, прокуратури, ФСБ й інших державних органів.

У розслідуванні у справі "Трьох китів" брав участь тоді і Денис Вороненков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Екс-депутат Держдуми Денис Вороненков був застрелений 23 березня 2017 року центрі Києва, коли прямував на зустріч з іще одним російським екс-депутатом Іллею Пономарьовим.

Він отримав одну кулю в шию, дві в обличчя, одну в живіт і помер на місці. Охоронець загиблого смертельно поранив кілера, при цьому сам отримав вогнепальне поранення і був госпіталізований.

У кілера були прострелені легені, також він отримав поранення в ногу і голову, в результаті чого помер у лікарні.

Вбивцею Вороненкова виявився 28-річний екс-боєць Нацгвардії Павло Паршов, уродженець Севастополя, який проживав у Дніпрі.

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