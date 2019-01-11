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У Москві викрали головного фігуранта справи про вбивство Вороненкова: що відомо

8.7тЧитати матеріал російською

У Москві зі стріляниною викрадений український кримінальний авторитет Юрій Василенко — головний фігурант справи про вбивство у Києві екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Під час обшуку квартири авторитета був виявлений гігантський арсенал зброї, повідомляє "Росбалт".

Денис Вороненков

Денис Вороненков

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У Москві викрали головного фігуранта справи про вбивство Вороненкова: що відомо

youtube.com/Генеральна прокуратура України

За інформацією джерела у правоохоронних органах, ресторан "Базилік", де стався інцидент, правив Василенку за офіс.

У Москві викрали головного фігуранта справи про вбивство Вороненкова: що відомо

Прес-служба ГПУ

"Вчора ввечері (10 січня. — Ред.) туди увійшла група міцних чоловіків, які наказали піти за ними. На вулиці Василенко спробував вирватися і втекти, зав'язалася бійка, в ході якої по ньому відкрили вогонь. Далі невідомі завантажили пораненого авторитета в багажник машини і відвезли у невідомому напрямку", — повідомив співрозмовник.

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Джерела вважають, що Василенко може також мати відношення до ще одного вбивства — розстрілу у Підмосков'ї лідера української опозиційної партії "Оплот" Євгена Жиліна.

Євген Жилін

Євген Жилін

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Вбивство Дениса Вороненкова
Особа
Денис Вороненков
Місце
РосіяМосква
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Maldonado Bessie
Maldonado Bessie
Моя остання зарплата склала $ 2592 для роботи 12 годин на тиждень в Інтернеті. Мій друг сестер в середньому 8k протягом місяців, і вона працює близько 30 годин на тиждень. Я не можу повірити, як легко було колись я спробував його. Потенціал при цьому нескінченний. Це те, що я роблю.... >>>> www.trade46.com
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
ГЫ-ГЫ-ГЫ, какой еще Василенко? Главным фигурантом дела были ФСБ и лично Путин. Наверное специально дезой кормят, шоб хлавные фигуранты бдительность потеряли. ГЫ-ГЫ-ГЫ
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
+ нашим силовикам.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Майский Вадим, это как ей на обозе расскажут, так она и думать будет.
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Майский Вадим
Майский Вадим
Кунецкая Раїса, вы что думаете что украинские силовики могут кого то задержать со стрельбой в Москве?
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