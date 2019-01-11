У Москві викрали головного фігуранта справи про вбивство Вороненкова: що відомо

У Москві зі стріляниною викрадений український кримінальний авторитет Юрій Василенко — головний фігурант справи про вбивство у Києві екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Під час обшуку квартири авторитета був виявлений гігантський арсенал зброї, повідомляє "Росбалт".

Денис Вороненков Comments

youtube.com/Генеральна прокуратура України

За інформацією джерела у правоохоронних органах, ресторан "Базилік", де стався інцидент, правив Василенку за офіс.

Прес-служба ГПУ

"Вчора ввечері (10 січня. — Ред.) туди увійшла група міцних чоловіків, які наказали піти за ними. На вулиці Василенко спробував вирватися і втекти, зав'язалася бійка, в ході якої по ньому відкрили вогонь. Далі невідомі завантажили пораненого авторитета в багажник машини і відвезли у невідомому напрямку", — повідомив співрозмовник.

Джерела вважають, що Василенко може також мати відношення до ще одного вбивства — розстрілу у Підмосков'ї лідера української опозиційної партії "Оплот" Євгена Жиліна.

Євген Жилін Вести

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Екс-депутат Держдуми Денис Вороненков був застрелений 23 березня 2017 року у центрі Києва, коли прямував на зустріч з іще одним російським екс-депутатом Іллею Пономарьовим.

Він отримав одну кулю в шию, дві в область обличчя, одну в живіт і помер на місці. Охоронець загиблого смертельно поранив кілера, при цьому сам отримав вогнепальне поранення і був госпіталізований.

У кілера були прострелені легені, також він отримав поранення в ногу і голову, в результаті чого помер у лікарні.

Вбивцею Вороненкова виявився 28-річний екс-боєць Нацгвардії Павло Паршов, уродженець Севастополя, який проживав у Дніпрі.

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