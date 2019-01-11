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Прокуратура Києва висловилася про викрадення в справі Вороненкова

1.3тЧитати матеріал російською

Прокуратура Києва нічого не знає про викрадення в Москві уродженця Харкова Юрія Василенка. Проте українські правоохоронці дійсно розшукують його за підозрою у вбивстві колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова 23 березня 2017 року Києві.

Денис Вороненко

Денис Вороненко

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Про це виданню "Інтерфакс" повідомила прес-секреталь прокуратури м.Києва Надія Максимець.

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"Ця людина дійсно розшукується нами в зв'язку зі справою про вбивство Дениса Вороненкова. Але офіційного підтвердження інформації, опублікованої в російських ЗМІ, у нас на сьогодні немає", - уточнила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Вбивство Дениса Вороненкова
Особа
Денис Вороненков
Місце
Україна
Теги
прокуратура КиєвавбивствоУкраїнаРосія
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