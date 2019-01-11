Прокуратура Києва висловилася про викрадення в справі Вороненкова

Прокуратура Києва нічого не знає про викрадення в Москві уродженця Харкова Юрія Василенка. Проте українські правоохоронці дійсно розшукують його за підозрою у вбивстві колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова 23 березня 2017 року Києві.

Денис Вороненко Comments

Про це виданню "Інтерфакс" повідомила прес-секреталь прокуратури м.Києва Надія Максимець.

"Ця людина дійсно розшукується нами в зв'язку зі справою про вбивство Дениса Вороненкова. Але офіційного підтвердження інформації, опублікованої в російських ЗМІ, у нас на сьогодні немає", - уточнила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Екс-депутат Держдуми Денис Вороненко був застрелений 23 березня 2017 року центрі Києва, коли прямував на зустріч з ще одним російським екс-депутатом Іллею Пономарьовим.

Він отримав одну кулю в шию, дві в область обличчя, одну в живіт і помер на місці. Охоронець загиблого смертельно поранив кілера, при цьому сам отримав вогнепальне поранення і був госпіталізований.

У кілера були прострелені легені, також він отримав поранення в ногу і голову, в результаті чого помер в лікарні.

Вбивцею Вороненкова виявився 28-річний екс-боєць Нацгвардії Павло парші, уродженець Севастополя, який проживав в Дніпрі.

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