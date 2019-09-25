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27 вересня • оновлено в 19:54
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У Москві по-звірячому вбили молоду терористку "ЛНР": опубліковано фото

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У Москві знайшли мертвою Катерину Токаренко, яка воювала на боці терористів "ЛНР".

Про це повідомив у Twitter блогер Necro Mancer. Дівчина з Івано-Франківська була нагороджена бойовиками "медаллю за бойові заслуги".

"Знайшли у ванній зі зламаною шиєю", — написав у соцмережах соратник 29-річної зрадниці.

Новини
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Катерина Токаренко

Катерина Токаренко

У Москві по-звірячому вбили молоду терористку "ЛНР": опубліковано фото
У Москві по-звірячому вбили молоду терористку "ЛНР": опубліковано фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на Донбасі терористи 15 разів обстріляли позиції ЗСУ — двоє українських бійців отримали поранення.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Росія Москва
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Мир Миру
Мир Миру
Заплутана історія самогубиці. Господь ні розуму, ні діток їй не дав. Батьки, напевно, в Україні живуть. Плачуть.
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sadyk alex
sadyk alex
класс!туда еи и дорога.
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Ткачук Олег
Ткачук Олег
sadyk alex, Все там будем рано или поздно.Так что дорога всем одна и та же.Перелом шеи это легкая смерть без мучений.А вот старикам не позавидуешь.Кто дожил до 80,еле ходит с палочкой и дрожит,мочится под себя во сне и впадает в маразм.Уж лучше умереть молодым,чтоб так не жить в старости.Страшна не смерть,а старость.
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Слава Богу, замочили бля*ину! :)
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Ткачук Олег
Ткачук Олег
Приходько Владимир, sadyk alex, Все там будем рано или поздно.Так что дорога всем одна и та же.Перелом шеи это легкая смерть без мучений.А вот старикам не позавидуешь.Кто дожил до 80,еле ходит с палочкой и дрожит,мочится под себя во сне и впадает в маразм.Уж лучше умереть молодым,чтоб так не жить в старости.Страшна не смерть,а старость.
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Cos Dnepr
Cos Dnepr
Приходько Владимир, жаль, что так мало этих сук мочим.
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