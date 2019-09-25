У Москві по-звірячому вбили молоду терористку "ЛНР": опубліковано фото

У Москві знайшли мертвою Катерину Токаренко, яка воювала на боці терористів "ЛНР".

Про це повідомив у Twitter блогер Necro Mancer. Дівчина з Івано-Франківська була нагороджена бойовиками "медаллю за бойові заслуги".

"Знайшли у ванній зі зламаною шиєю", — написав у соцмережах соратник 29-річної зрадниці.

Катерина Токаренко

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на Донбасі терористи 15 разів обстріляли позиції ЗСУ — двоє українських бійців отримали поранення.

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