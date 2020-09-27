У Міноборони розповіли про стан курсанта, який вижив у катастрофі Ан-26

Курсант В’ячеслав Золочевський, який вижив у катастрофі військового літака Ан-26 під Харковом, все ще перебуває у стані середньої тяжкості.

Водночас медики дають позитивні шанси на його одужання. Про самопочуття хлопця розповів старший ординатор травматологічного відділення Військово-медичного клінічного центру Північного регіону підполковник медичної служби Юрій Клапчук, передає пресслужба Міноборони.

"Наразі стан оцінюється як середньої важкості, з позитивною динамікою, ближче до задовільного..." – йдеться у повідомленні.

За словами військового медика, В’ячеслав почувається добре, спілкується з лікарями й рідними. Крім того, найближчим часом його зможуть навідати друзі з університету.

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