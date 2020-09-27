У Міноборони розповіли про стан курсанта, який вижив у катастрофі Ан-26
Курсант В’ячеслав Золочевський, який вижив у катастрофі військового літака Ан-26 під Харковом, все ще перебуває у стані середньої тяжкості.
Водночас медики дають позитивні шанси на його одужання. Про самопочуття хлопця розповів старший ординатор травматологічного відділення Військово-медичного клінічного центру Північного регіону підполковник медичної служби Юрій Клапчук, передає пресслужба Міноборони.
"Наразі стан оцінюється як середньої важкості, з позитивною динамікою, ближче до задовільного..." – йдеться у повідомленні.
За словами військового медика, В’ячеслав почувається добре, спілкується з лікарями й рідними. Крім того, найближчим часом його зможуть навідати друзі з університету.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 сталася о 20:45 в п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився при заході на посадку.
У результаті 25 людей загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.
Харківський університет Повітряних сил імені Кожедуба опублікував детальний список загиблих в авіакатастрофі.
Зі свого боку співробітники Служби безпеки України провели щохвилинний розбір аварії літака.
Виявилося, що у лівого двигуна Ан-26 був перевищений термін служби.
Журналіст Юрій Бутусов у Facebook розповів детальну хронологію польоту Ан-26 і підготовки до нього.
Пізніше з'явилося відео останніх секунд трагічно обірваного польоту Ан-26.
У мережі з'явилося відео перших хвилин із карети швидкої допомоги, яка приїхала на місце падіння військового літака в Чугуєві.
Також місце аварії Ан-26 показали з висоти пташиного польоту.
На місці катастрофи літака спорудили імпровізований меморіал.