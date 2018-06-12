У Миколаєві в'язень зашив собі рот перед судом

У Миколаєві в'язень СІЗО Юрій Богомятков, обвинувачений в нападі на майстра спорту з пауерліфтингу Владислава Гуртовенка, зашив собі рот перед судовим засіданням.

Як повідомляє місцеве видання "Новости N", 12 червня в Центральному районному суді міста проходило попереднє судове засідання у справі. Про те, що Богомятков зробив з собою, стало відомо лише після того, як його під конвоєм доставили в суд.

Адвокат підозрюваного заявила, що через стан здоров'я її підзахисного засідання проводити не можна - крім зашитого рота, обвинувачений страждає від оголошеної тиждень тому голодування.

Коли суддя запитав обвинуваченого, чи може він брати участь в процесі, той негативно помахав головою.

У свою чергу прокурор наполягав на тому, що засідання слід продовжувати, оскільки Богомятков зашив рот собі навмисне, щоб затягнути справу, і нагадав, що 24 червня закінчується термін його утримання під вартою.

Думку прокурора підтримав також і потерпілий Владислав Гуртовенко, однак, суддя вирішив перенести судове засідання.

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