У Миколаєві водій таксі жорстоко побив пасажирку: моторошні фото

У Миколаєві таксист побив пасажирку, дізнавшись, що вона забула гаманець і не може оплатити проїзд.

Про це на сторінці у Facebook повідомила Марія Теслюк, яка і стала жертвою неадекватного водія. Дівчина також опублікувала знімки слідів побоїв на обличчі.

"Я сіла на залізничному вокзалі з метою їхати до рідних, але відразу зрозуміла, що забула гаманець. Водій одразу зніяковів і сказав, що безкоштовно везти не буде, про що я і не просила. Результат – побите тіло і обличчя", – написала постраждала.

Ілюстрація. Таксі Соцмережі

"Колір машини і номер вкажу впродовж судового процесу. Дівчата, не сідайте ніколи в чужі машини, бережіть себе", – додала українка.

Відомо, що автомобіль не належить службам таксі. У коментарях до посту користувачі радять дівчині зняти побої та звертатися в поліцію. Судячи з усього, постраждала судитиметься з кривдником.

Марія Теслюк Facebook

Марія Теслюк Facebook

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Миколаєві поліція затримала військовослужбовця, який регулярно здійснював розбійні напади на жінок.

Зловмисник ховав обличчя під балаклавою і грабував постраждалих на ходу – перебуваючи за кермом мопеда.

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