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У Миколаєві скажений собака покусав вісім осіб

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У Миколаєві хвора на сказ собака покусала вісім жителів міста.

Про це повідомляє місцеве видання "Новости-N". Інцидент трапився на перетині проспекту Миру і вулиці Васляєва. Відзначається, що п'ять осіб піддалися нападу, а ще трьом людям вдалося відбитися від пса.

Про результати експертизи, яка підтвердила хворобу тварини, розповів директор комунального підприємства "Центр захисту тварин" Олександр Голобродський. При цьому він заявив про вісьмох постраждалих.

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У Миколаєві скажений собака покусав вісім осіб

"На жаль, у собаки був сказ. Зараз у мене на руках висновок. Наразі я перебуваю в міській ветеринарній клініці і ми будемо вирішувати, що робити далі. Нам вдалося встановити, що цей собака мінімум вкусив вісім осіб. Крім цього її бачили на території "Миколаївводоканал", офтальмологічної лікарні та онколікарні, де вона вступала в бійку з місцевими собаками, які також були покусані. Їх уже відловили", – повідомив Голобродський.

Відзначається, що всі п'ятеро постраждалих уже звернулися за медичною допомогою.

Ілюстрація

Ілюстрація

49000.com.ua

"У тих, хто звернувся за допомогою, виявлені поверхневі рани. Була проведена санітарна обробка, специфічна терапія та надані свідчення для вакцинації. Три людини відмовилися від перебування в медичній установі. Вони проінформовані про небезпеку. Інформація про них передана за місцем реєстрації або лікареві, з яким підписано декларацію, – поділився в коментарі "Фактам" головний лікар миколаївської лікарні швидкої допомоги Олександр Дем'янов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що робити, якщо вкусила собака.

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Місце
УкраїнаМиколаїв
Тег
покусав собака
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Алексеев Владимир
Алексеев Владимир
А ничего,что этого пса перед этим уебал зубами за сраку ветеран-участник АТО.Закусить горилку больше не хуем было.А может не на что.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Так свидомитов скорее всего искусала а это не человеки. Собачка то знает что делает. Хороший пёсик.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Собаку укусил Кацап - и уже бешеная собака покусала людей!
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