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У Миколаєві "швидка" збила школярку і зникла: фото і відео з місця ДТП

1.6тЧитати матеріал російською

У вівторок, 18 червня, на перетині Херсонського шосе і вул. Свиридова у Миколаєві автомобіль приватної швидкої допомоги збив школярку на пішохідному переході і поїхав.

Поліцейським вдалося наздогнати порушника, повідомляють "Новости-N". "Швидка" виїжджала з вул. Свиридова на Херсонське шосе, направо, у напрямку вулиці Космонавтів. У цей момент Херсонське шосе по пішохідному переходу переходила мама з двома дітьми. Автомобіль "швидкої" збив старшу дівчинку. Після наїзду водій не зупинився і поїхав далі. Завдяки щасливому випадку повз проїжджав автомобіль роти спецпідрозділу поліції", – розповів очевидець. (Щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Відзначається, що на місце аварії викликали "швидку", яка відвезла потерпілу в обласну дитячу лікарню.

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У Миколаєві "швидка" збила школярку і зникла: фото і відео з місця ДТП

За попередніми даними, у дівчинки травмована нога.

У Миколаєві "швидка" збила школярку і зникла: фото і відео з місця ДТП
У Миколаєві "швидка" збила школярку і зникла: фото і відео з місця ДТП
У Миколаєві "швидка" збила школярку і зникла: фото і відео з місця ДТП
У Миколаєві "швидка" збила школярку і зникла: фото і відео з місця ДТП

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Хмельницькій області вночі 18 червня сталася аварія з пасажирським автобусом і вантажівкою. В результаті ДТП загинула одна людина, ще троє травмувалися.

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Місце
УкраїнаМиколаїв
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