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7 лютого • оновлено в 08:50
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У Миколаєві поліцейський обікрав однокласників на зустрічі випускників і поплатився: відеофакт

22.2т
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У Миколаєві співробітник поліції під час зустрічі однокласників обікрав чотирьох своїх шкільних товаришів і поплатився місцем у правоохоронних органах.

Про це з посиланням на учасників заходу пише "Преступности.НЕТ". З'явилося також підтверджувальне відео (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що інцидент трапився ввечері в суботу, 1 лютого. Колишні однокласники зібралися в одному із закладів у Центральному районі Миколаєва.

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У Миколаєві поліцейський обікрав однокласників на зустрічі випускників

У Миколаєві поліцейський обікрав однокласників на зустрічі випускників

У розпал вечірки кілька осіб виявили, що з їх сумок зникли гроші – всього близько 4,5 тисяч грн. Постраждалі тут же викликали на місце події поліцейських, а також звернулися до персоналу закладу. Через деякий час менеджер ресторану надав відео з камер спостереження.

Виявилося, що за порожнім столом, поки всі пішли танцювати, сидів один з учасників зустрічі. На кадрах видно, як чоловік тримає руку недалеко від жіночої сумки, вичікує слушного моменту, а потім тягне сумку під стіл. Далі дістає гаманець, забирає з нього гроші та повертає сумку на місце.

На іншому фрагменті відео можна помітити, як чоловік таким же способом обробляє вже іншу сумку. При цьому до столу повертаються його товариші і він намагається якомога непомітніше повернути сумку на диван, поклавши її у себе за спиною.

У Миколаєві поліцейський обікрав однокласників

У Миколаєві поліцейський обікрав однокласників

Скріншот з відео

У Миколаєві поліцейський обікрав однокласників

У Миколаєві поліцейський обікрав однокласників

Скріншот з відео

У Миколаєві поліцейський обікрав однокласників

У Миколаєві поліцейський обікрав однокласників

Скріншот з відео

Після перегляду відео всім стало зрозуміло, хто винуватець. Чоловік почав всіляко вибачатися перед постраждалими і пообіцяв повернути всі гроші. Ті натомість погодилися не писати заяву щодо однокласника.

При цьому інші відвідувачі закладу розповіли, що бачили чоловіка, який змивав гроші в унітаз у туалеті.

У поліції Миколаївської області підтвердили, що на лінію 102 надходив виклик про крадіжку грошей у цьому закладі, але патрульним громадяни сказали, що інцидент вичерпано і вони не писатимуть заяву. Після цього поліцейські залишили приміщення.

Як з'ясували ЗМІ, чоловік на відео дуже схожий на чинного співробітника поліції, майора Антона Сімакова. Зокрема, в соцмережах його відзначили на фото компанії, яка відпочивала 1 лютого в закладі, де трапився інцидент.

У Миколаєві поліцейський обікрав однокласників

У Миколаєві поліцейський обікрав однокласників

Преступности.НЕТ

У Миколаєві поліцейський обікрав однокласників

У Миколаєві поліцейський обікрав однокласників

Преступности.НЕТ

У поліції цю інформацію підтвердили. Старшого інспектора управління організаційно-аналітичного забезпечення й оперативного реагування ГУ НП у Миколаївській області Сімакова звільнили за ганебну поведінку.

"Нам дуже шкода, що такі люди ще зустрічаються серед нас, які своїми вчинками паплюжать честь звання поліцейського і перекреслюють копітку і важку роботу справжніх поліцейських, які щодня ризикують власними інтересами і навіть життям, щоб забезпечити правопорядок і безпеку для громадян", – обурилися колеги Сімакова.

У Патрульній поліції Миколаєва також відреагували. Через старе фото Сімакова в формі патрульного уточнили, що їх лави він залишив ще в 2016 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі поліцейський злив у мережу розмови колег про корупцію.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Тег
Національна поліція України
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
ограинзге мир
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Настоящий мент - даже на отдыхе не забывает о работе - чистить карманы граждан.
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Ну это обыденно для окраинских голодранцев)))
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Panchenko Anatoliy, нет, окраинский голодранец, это исключительно тебе .
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Кубанский Николай, Тебе виднее - голодранец.
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