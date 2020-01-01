Їхав зустрічною: в Миколаєві автомобілісти влаштували розправу над п'яним водієм

У Миколаєві автомобілісти влаштували "розправу" над нетверезим водієм, який виїхав на зустрічну смугу і заблокував рух.

Це сталося рано вранці 1 січня на проспекті Центральному, передає Nikolaev24 (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Водій автомобіля ВАЗ почав їхати односторонньою смугою руху "проти течії", через що транспорт не міг проїхати в бік вулиці Садової. У районі перетину з вулицею Московською його автомобіль зупинили інші водії.

Скрін відео

Між сторонами розгорівся конфлікт. Свідки порушення ПДР встигли "поштовхати" винуватця за його поведінку. На місце події викликали патрульну поліцію, яка врятувала чоловіка від розправи розлючених автомобілістів.

Як додали в поліції, з'ясувалося, що водій був у стані алкогольного сп'яніння. Патрульні перевірили його на алкостестері "Драгер", який показав 1,24 проміле парів алкоголю в літрі повітря, що видихається.

На порушника було складено адміністративний протокол за статтею 130 КУпАП України.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі 31 грудня на вулиці Калиновій автомобіль Opel збив чоловіка. Пішохід перебігав дорогу в недозволеному місці. Удар був такої сили, що пішохід знепритомнів і перестав дихати.

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