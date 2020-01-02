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2 січня • оновлено в 16:32
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/ Розслідування

У Миколаєві депутат погрожував поліції пістолетом: з'явилося відео конфлікту

3.2т
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Головне управління Нацполіції в Миколаївській області опублікувало відео конфлікту депутата місцевої облради Вадима Олабіна з поліцейськими.

Правоохоронці зазначили, що інцидент трапився в ніч на 24 грудня, коли авто Олабіна зупинили за порушення правил дорожнього руху.

В процесі спілкування з патрульними водій заперечував, що порушив правила. Під час конфлікту він дістав пістолет, пересмикнув затвор і спрямував його на одного з поліцейських. Після чого депутат спробував втекти на машині, але патрульні заблокували йому рух своїм службовим авто.

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На місці події на нього було складено адмінпротколи. Пістолет, яким Олабін погрожував поліцейським, виявився травматичним (модель ПСМ-Р). На зброю в нього є відповідний дозвіл.

Вадим Олабін

Вадим Олабін

НікВесті

Внаслідок інциденту йому вручили підозру щодо погрози на адресу патрульних поліцейських.

"2 січня за узгодженням із виконувачем обов'язків прокурора Миколаївської області повідомлено про підозру депутату Миколаївської обласної ради, який, за даними слідчих, погрожував працівникам правоохоронних органів", – повідомляє пресслужба прокуратури Миколаївської області.

Депутат підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.345 КК України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео суперечки під стінами Миколаївської облради, після якого один із її ініціаторів помер.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна Миколаїв
Теги
пістолет Національна поліція України
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Посадят?Вряд ли.!
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Да не, не интересно. Толи дело было при Пьяном президенте Украины - каждый день официальны мордобой в раде.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Нуланд Печеньки, тебе тут шо, росея? Ты, пьянь росейская, паРРашей ошиблась. Иди, убогое - мы срать на тебя и твой поганый норот хотели! Пшел, кац помойный!
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Pollak John
Pollak John
на нары козла ..И другим депутатским выскочкам будет урок .
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