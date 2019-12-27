У Миколаєві чиновник помер після сварки на сесії облради

У Миколаєві чиновник посперечався із опонентом на засіданні сесії обласної ради і помер після того, як написав на кривдника заяву до поліції.

Трагічний інцидент трапився 26 грудня. Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Зазначається, що в сесійній залі виник словесний конфлікт між двома представниками об'єднаної територіальної громади. В результаті один із них вирішив звернутися до правоохоронців, надавши відеодокази образ.

У Миколаєві чиновник помер після того, як посперечався з опонентом на сесії облради

З цією метою вони прибули до відділку: перший, щоб написати заяву, другий – для надання свідчень.

"У холі Центрального відділу поліції 49-річний чоловік, на якого скаржився заявник, вказав на погіршання самопочуття. Йому викликали швидку, однак дорогою до лікарні він помер", – йдеться в повідомленні.

У поліції підкреслили, що точну причину смерті встановлюватиме судово-медична експертиза. Водночас попередньо вже відомо, що померлий декілька років перебував на обліку в лікаря-кардіолога у зв'язку із захворюванням серця.

Всі обставини події з'ясовуються слідством.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 38-річна мешканка Миколаївської області звернулася до поліції Центрального району, повідомивши, що отримала дотичне тілесне ушкодження шиї під час вигулу собак неподалік стрільбища, де тренуються правоохоронці.

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