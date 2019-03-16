|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

У Миколаєві у черзі в McDonald's сталася стрілянина: є поранений

512Читати матеріал російською

Увечері 15 березня в Миколаєві через конфлікт у черзі в ресторан швидкого харчування McDonald's сталася стрілянина.

За інформацією прес-служби Національної поліції в Миколаївській області, у ході інциденту постраждала одна людина. Стрілянина сталася ввечері у 19:00 поблизу McDonald's по вулиці Адмірала Макарова.

Правоохоронці приїхали і з'ясували, що сварка виникла між 38-річним водієм Ford і 35-річним пасажиром Dewoo Lanos, які стояли в черзі на McDrive, на грунті "раптово виниклих неприязних відносин".

Новини
Крали по 10 млн за рейс: у Миколаєві затримали корабель із тоннами контрабанди

Один з миколаївців вистрілив в опонента, попередньо, з травматичної зброї, поранивши його в груди. Поранений чоловік госпіталізований, а інший учасник події доставлений у відділення поліції, де дає свідчення.

У Миколаєві у черзі в McDonald's сталася стрілянина: є поранений

Зброю вилучено для направлення на експертне дослідження. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 березня в Києві невідомі застрелили водія елітного авто Mercedes. Ним виявився 59-річний Сергій Кисельов — великий підприємець і свідок у справі "діамантових прокурорів".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаМиколаїв
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Файбер Моня
Файбер Моня
Это только начало, скоро вместо пневматических пистолетов пойдут в ход гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки