У Миколаєві у черзі в McDonald's сталася стрілянина: є поранений

Увечері 15 березня в Миколаєві через конфлікт у черзі в ресторан швидкого харчування McDonald's сталася стрілянина.

За інформацією прес-служби Національної поліції в Миколаївській області, у ході інциденту постраждала одна людина. Стрілянина сталася ввечері у 19:00 поблизу McDonald's по вулиці Адмірала Макарова.

Правоохоронці приїхали і з'ясували, що сварка виникла між 38-річним водієм Ford і 35-річним пасажиром Dewoo Lanos, які стояли в черзі на McDrive, на грунті "раптово виниклих неприязних відносин".

Один з миколаївців вистрілив в опонента, попередньо, з травматичної зброї, поранивши його в груди. Поранений чоловік госпіталізований, а інший учасник події доставлений у відділення поліції, де дає свідчення.

Зброю вилучено для направлення на експертне дослідження. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 березня в Києві невідомі застрелили водія елітного авто Mercedes. Ним виявився 59-річний Сергій Кисельов — великий підприємець і свідок у справі "діамантових прокурорів".

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