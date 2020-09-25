У мережу потрапила інформація про вимагання Тимошенком і Корнієнком 40 млн з фермера

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко і лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко нібито вимагали від чернігівського аграрія 40 мільйонів євро, але він за допомогою НАБУ записав всі розмови, коли прийшов на "переговори" в ОП.

Така інформація з'явилася в Telegram-каналі Shadow Anonymous в п'ятницю, 25 вересня. При цьому офіційного підтвердження інциденту поки що немає. OBOZREVATEL перевіряє достовірність інформації.

"Фермер виявився просунутим цифровим користувачем. Перед походом і спілкуванням в Офісі одягнувся в гарнітуру НАБУ, чим забезпечив дуже якісний запис молодих і не ляканих дятлів, що просторікують на політичні та корупційні теми", – написав автор каналу.

Стверджується, що співробітники НАБУ нібито пішли з цими записами в Офіс генпрокурора "за дозволом" і "з пропозиціями обшуків і арештів", де нібито "відфіксували і записали злив інформації" в Офіс президента.

"Дозволи, як і слід було очікувати, не отримали, а всі документи і записи злили в посольство США і в програму "Схеми" "Радіо Свобода". Грантові борці з корупцією вже підготували репортаж з викриттям і найближчим часом запустять його в ефір", – сказано в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, раніше між заступником глави Офісу президента Кирилом Тимошенком і луцьким ЗМІ стався конфлікт через візит Володимира Зеленського в Волинський обласний перинатальний центр.