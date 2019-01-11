У Львові знайшли мертвою пару з Києва: що трапилося

У п'ятницю, 11 січня, на орендованій квартирі у центрі Львова було виявлено мертвими двох туристів із Києва — 21-річну дівчину і хлопця, які приїхали відпочити разом із друзями.

Ще двох молодих людей доправили в лікарню з діагнозом "отруєння чадним газом". Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

"Вранці одній із пар стало погано і вони викликали "швидку". Медики госпіталізували їх із діагнозом "отруєння чадним газом середньої важкості". Тіла двох інших хлопця і дівчини віком 21 рік без ознак життя було виявлено у сусідній кімнаті", — сказано у повідомленні .

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Зазначається, що всі четверо заселилися до квартири по вулиці Дорошенка напередодні ввечері.

Що призвело до летального випадку, поки невідомо. З метою визначення причини правоохоронці ініціювали проведення експертиз. З'ясовується питання також про необхідність відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Харкові були виявлені тіла двох студенток-туркень зі слідами насильницької смерті — їм перерізали горло. У вбивстві зізнався колишній хлопець однієї з дівчат – 20-річний громадянин Туреччини Цокмез Гусну Цан.

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