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У Львові знайшли мертвою пару з Києва: що трапилося

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У п'ятницю, 11 січня, на орендованій квартирі у центрі Львова було виявлено мертвими двох туристів із Києва — 21-річну дівчину і хлопця, які приїхали відпочити разом із друзями.

Ще двох молодих людей доправили в лікарню з діагнозом "отруєння чадним газом". Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

"Вранці одній із пар стало погано і вони викликали "швидку". Медики госпіталізували їх із діагнозом "отруєння чадним газом середньої важкості". Тіла двох інших хлопця і дівчини віком 21 рік без ознак життя було виявлено у сусідній кімнаті", — сказано у повідомленні .

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Лікарі приїхали на виклик пари, що вижила

Лікарі приїхали на виклик пари, що вижила

Фокус

Зазначається, що всі четверо заселилися до квартири по вулиці Дорошенка напередодні ввечері.

Що призвело до летального випадку, поки невідомо. З метою визначення причини правоохоронці ініціювали проведення експертиз. З'ясовується питання також про необхідність відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Харкові були виявлені тіла двох студенток-туркень зі слідами насильницької смерті — їм перерізали горло. У вбивстві зізнався колишній хлопець однієї з дівчат – 20-річний громадянин Туреччини Цокмез Гусну Цан.

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Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаЛьвів
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Ага, такое отравление характерно для домов с печным отоплением! Не зря Петька военное положение обьявлял - народ переходит на печки-буржуйки и начинает жить как во времена Гражданской войны, Нестора Махно и Симона Петлюры.
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
В квартире угарным газом ????? - пипец - вот они жертвы поднятия тарифов на отопление - КВАРТИРУ ОТАПЛИВАЛИ БУРЖУЙКОЙ …… и ведь это только начало ..….
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