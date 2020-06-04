У Львові влаштували зухвалий напад на будинок гендиректора медіахолдингу

У ніч на 4 червня у Львові невідомі люди напали на приватний будинок сім'ї гендиректора медіахолдингу "ТРК Люкс" Романа Андрейко.

Як повідомляє Zaxid.net, близько 2:30 грабіжники зняли віконну раму підвалу і проникли в будинок, де знаходилася дружина Романа Оксана Андрейко – чоловік в цей час знаходився в Києві. Невідомі намагалися змусити її розповісти про місцезнаходження грошей в будинку, але жінка встигла натиснути "тривожну кнопку".

Незабаром приїхав наряд поліції, але грабіжники, побачивши автомобіль патрульних, зникли. Вони встигли вкрасти тільки гроші з гаманця, який лежав на видному місці. Зараз поліція розшукує нападників.

Роман Андрейко Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, грабіжники зламали 17 сейфів в VIP-відділенні "УкрСиббанку".

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