У Львові трапився вибух на хімзаводі: рятувальники розповіли, чи існує небезпека

У Львові в понеділок, 3 серпня, приблизно о 19:00 пролунав вибух на хімзаводі, розташованому на вулиці Рахівській, 16. Вибухова хвиля була такої сили, що вибила вікна в будівлі. На щастя, постраждалих унаслідок НП немає.

Займання на підприємстві не було, тільки сильне задимлення. Найближчі будинки від нього розташовані всього за сотню метрів, і люди, які там живуть, неабияк перелякалися, що небезпечні речовини могли потрапити в повітря, передає ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За совами очевидців, одразу після вибуху на завод не впускали ні поліцію, ні рятувальників, кажучи, що це приватна територія. Лише згодом екстрені служби змогли потрапити всередину й оглянути місце вибуху.

На Львівському хімзаводі 3 серпня трапився вибух (ТСН)

Представники АТ "Львівський хімічний завод" повідомили, що на підприємстві вибухнув холодильник у цеху повітроподілу, попередньо, через зношеність металу. І керівництво заводу, і рятувальники запевняють, що загрози для людей немає, адже з небезпечними хімікатами там нібито не працювали.

За совами очевидців, після вибуху на завод не впускали ні поліцію, ні рятувальників (ТСН)

"За зовнішніми ознаками не було виявлено горіння. Одна зі стінок компресора не витримала тиску, через це стався вибух. Співробітники ДСНС провели заміри небезпечних хімічних речовин – їх не виявлено. Для людей жодної шкоди не буде", – запевнив заступник начальника Сихівської державної пожежної-рятувальної частини Роман Типа.

Від вибуху на Львівському хімзаводі в будівлі вибило вікна (Facebook Taras Luza)

Він ще раз підкреслив, що нічого небезпечного на хімзаводі не виробляли. Там тільки заправляли кисневі балони, які використовують у лікарнях.

Рятувальники стверджують, що жодної загрози від вибуху на Львівському хімзаводі для людей немає (Facebook Taras Luza)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 липня в Дніпрі на Слобожанському проспекті трапилася серйозна пожежа на території заводу металевих виробів.