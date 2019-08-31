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У Львові спіймали фаната СРСР, який зіпсував пам'ятник Бандері: фото і відео

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У Львові активісти затримали чоловіка, який наносив на постаменти і пам'ятники у місті комуністичну символіку.

Про це повідомляє "Винниківський вісник". Відзначається, що для цього шкідник використовував червону фарбу. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, один із таких символів він наніс на постаменті фігури Матері Божої, на вулиці Ціолковського. Також "серп і молот" з'явилися на пам'ятнику Стапану Бандері.

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У Львові спіймали фаната СРСР, який зіпсував пам'ятник Бандері: фото і відео

"Апостроф"

Після затримання з'ясувалося, що 34-річний чоловік не працює, проживає один на вулиці Кільцевій, в Винниках. У нього є мама, яка знаходиться на заробітках в іншій країні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вандали влаштували масові погроми на могилах воїнів АТО в Новоград-Волинському на Житомирщині.

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Україна Львів
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