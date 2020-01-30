Викривала владу і поліцію: "Радіо Свобода" зробило заяву про підпал авто журналістки

У ніч на четвер, 30 січня, у Львові підпалили авто відомої журналістки Галини Терещук, що може бути пов'язано з її розслідуваннями про місцеву владу та поліцію.

Про НП першою написала на своїй сторінці сама журналістка. "Щойно мені підпалили машину, підійшов чоловік у масці", – повідомила Терещук. Ввечері вона опублікувала фото підозрюваного (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрі видно, що чоловік розлив запальну суміш навколо авто. За словами власниці, пожежа розгорілася, щойно на вулиці вимкнули світло.

У Львові спалили авто журналістки Терещук Радіо Свобода

У Львові спалили авто журналістки Терещук Facebook Галини Терещук

У "Радіо Свобода" впевнені – авто спалили, щоб морально натиснути на Терещук. Зокрема, журналісти прєкту "Схеми" закликали правоохоронні органи в терміновому порядку розслідувати кричущий випадок.

"Як швидко б затримали палія автомобіля міністра Авакова? А як швидко знайдуть того, хто стоїть за підпалом автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук? У Львові, як і в більшості регіонів України, свобода слова обмежена, а незалежних журналістів мало. Їх залякують, на них нападають, їх залишають без засобів до існування і можливості продовжувати професійну діяльність", – обурилися на сторінці проєкту в Facebook.

Відзначається, що підпал – тривожний і явно не випадковий сигнал. Напад зв'язали з професійною діяльністю Галини.

"Вона – відома львівська журналістка, співпрацює з "Радіо Свобода" вже майже 20 років. Допомагала редакції "Схем" знімати епізоди розслідувань у Львові. Багато писала про конфлікти львівської влади з жителями, про проблему "євробляхерів", про виведення історичних пам'яток у приватні руки. А нещодавно випустила великий матеріал про проблеми в новому керівництві львівської поліції", – повідомили в "Схемах".

У Львові спалили авто журналістки Терещук kiev-company.in.ua

У Львові спалили авто журналістки Терещук kiev-company.in.ua

Відзначається, що правоохоронці вже зареєстрували кримінальне провадження за статтею "умисне пошкодження майна журналіста". Однак в мережі попередили: через розслідування про поліцію справу Терещук можуть "сховати в шухляду".

"Сподіваємося найближчим часом почути публічний звіт поліції про те, які дії провели заради оперативного встановлення особи і затримання палія по гарячих слідах, і які версії і мотиви злочину розглядає поліція. Очікуємо якнайшвидшого розслідування і розкриття імен замовників злочину, які би впливові люди за цим не стояли", – резюмували журналісти.

"Радіо Свобода" зробило заяву про підпал авто журналістки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Ужгороді спалили авто колишнього посла України в Швейцарії Ігоря Діра.

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