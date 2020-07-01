У Львові компанія, що викликала бригаду швидкої допомоги, напала на фельдшера і лікаря.

Про це в місцевій Facebook-спільноті повідомила співробітниця швидкої Віра Олексів. Інцидент, як уточнила вона в коментарях, стався в Залізничному районі міста під час нічної зміни.

Медичка поскаржилася, що поліцейські, які приїхали на виклик, не зреагували на ситуацію і навіть не склали протокол.

Бригаду викликали через втрату свідомості, блювоту й алкогольне сп'яніння чоловіка.

"Приїхали за адресою, передзвонили, спитали про стан хворого, на що нам відповіли: "Тобі шо, 100 гривень дати, щоб ти піднялася?.." Доходимо до 8 поверху і бачимо – сидить чоловік і каже, що зламав ногу, коли спускався.

Ми з лікарем оглядаємо пацієнта (фактично просто підвернув ногу), спускаються з квартири п'янющі панянки і починають грубіянити й обзивати бригаду. Пацієнт зі "зламаною ногою" підривається і кидає в лікаря сумку з медикаментами... Ми ледь встигли втекти!" – розповіла співробітниця швидкої.

У Львові п'яна компанія викликала швидку й напала на бригаду лікарів. Фото Facebook / Vira Olexiv

У Львові п'яна компанія викликала швидку й напала на бригаду лікарів. Фото Facebook / Vira Olexiv

Після цього на місце була викликана поліція, яка приїхала за викликом. "Спускається ще одне п'яне бидло (як виявилося потім, що це наш пацієнт із втратою свідомості) з камерою і починає знімати і далі обзивати весь склад бригади!" – обурилася медичка.

Вона додала, що чоловік, який нібито "зламав ногу", також відкрив двері машини швидкої допомоги і плюнув на лікаря.

"Поліція їде, залишаючи нас наодинці з п'яним бидлом, ті починають стукати по нашій машині й качати її", – продовжила дівчина.

Вона наголосила, що компанія ображала і погрожувала медикам, проте "нікого в дільницю забрано не було і протокол не виписано".

У Львові п'яна компанія викликала швидку й напала на бригаду лікарів. Фото Facebook / Vira Olexiv

У Львові п'яна компанія викликала швидку й напала на бригаду лікарів. Фото Facebook / Vira Olexiv

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 45-річний чоловік приїхав у гості до родичів в одне з сіл Київської області й почав поводитися агресивно. Родичі викликали поліцію і дебошира доставили в лікарню, де він зарізав лікаря. Поліція затримала його.

З'ясувалося, що пацієнта помістили в палату з ґратами і замком, проте він якимось чином зумів виламати двері.