У Львові поліцейський влетів у пішоходів на переході: є постраждалі

У Львові екіпаж поліції на службовому автомобілі збив двох жінок.

Як повідомили в пресслужбі ГБР, аварія трапилася 23 серпня близько 14:40, коли жінки переходили проїжджу частину.

За кермом Mitsubishi Outlander перебував співробітник поліції при виконанні службових обов'язків. Пішоходи отримали тілесні ушкодження, ступінь тяжкості встановлюється.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Львівської області.

У Львові поліцейський збив жінок dbr.gov.ua

Кваліфікація: ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження).

У Львові поліцейський збив жінок dbr.gov.ua

У Львові поліцейський збив жінок dbr.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Києві теща шоумена Сергія Притули розчавила матір із 9-річною дитиною, переплутавши педалі при виїзду з двору. Суд уже ухвалив рішення щодо жінки.

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