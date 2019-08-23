У Львові поліцейський влетів у пішоходів на переході: є постраждалі

У Львові екіпаж поліції на службовому автомобілі збив двох жінок.
Як повідомили в пресслужбі ГБР, аварія трапилася 23 серпня близько 14:40, коли жінки переходили проїжджу частину.
За кермом Mitsubishi Outlander перебував співробітник поліції при виконанні службових обов'язків. Пішоходи отримали тілесні ушкодження, ступінь тяжкості встановлюється.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Львівської області.
У Львові поліцейський збив жінок
dbr.gov.ua
Кваліфікація: ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження).
У Львові поліцейський збив жінок
dbr.gov.ua
У Львові поліцейський збив жінок
dbr.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Києві теща шоумена Сергія Притули розчавила матір із 9-річною дитиною, переплутавши педалі при виїзду з двору. Суд уже ухвалив рішення щодо жінки.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram