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/Розслідування

У Львові підпалили російський банк: фото з місця НП

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У ніч на 28 травня у Львові невідомі підпалили приміщення "Альфа-Банку", на вулиці Галицькій, 13.

Про це повідомляє прес-службі ДСНС у Львівській області.

"Сьогодні вночі о 3:56 надійшло повідомлення про пожежу в Львові на ул. Галицька, 13 – на першому поверсі чотириповерхового житлового будинку, в приміщенні відділення ПАТ "Альфа-Банк", – повідомили рятувальники.

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Зазначається, що вогонь знищив офісні меблі на площі 5 кв. м і пошкодив – на площі 15 кв. м. Рятувальники прибули на місце події о 4:04, пожежа була ліквідована о 4:13.

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич у Facebook зазначив, що в результаті підпалу ніхто не постраждав.

"Невідомі кинули поки невстановлений предмет у приміщення "Альфа-Банку", в результаті чого сталося загоряння, ніхто не постраждав, вигоріло приміщення і техніка", – повідомив він.

Український бізнес російського "Альфа-Банку" становлять "Альфа-Банк Україна" і Укрсоцбанк, що належить "Альфа-Груп". "Альфа-Банк Україна" – великий український комерційний банк із міжнародним капіталом, який входить у приватну інвестиційну холдингову компанію ABH Holdings S.A.

Пожежа в будівлі

Пожежа в будівлі "Альфа-Банку"

facebook.com/igor.zinkevych

Пожежа в будівлі

Пожежа в будівлі "Альфа-Банку"

facebook.com/igor.zinkevych

Як повідомляв OBOZREVATEL, на даху будівлі головного корпусу Львівської обласної клінічної лікарні по вул. Чернігівській, 7, виникла масштабна пожежа.

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Місце
УкраїнаЛьвів
Теги
пожежаГосЧСАльфа-Банкбанк
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Каждый раз поражаюсь безграмотности Обоза! ".. выгорело помещению и техника"
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Европейские ценности - законопослушание, толерантность, уважение прав меньшинств. Как ни странно, "Евромайдан" привел к полному краху европейских ценностей на территории, где лидеры этого "Евромайдана" смогли установить свою власть.
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