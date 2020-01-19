Їздив без прав і порушував ПДР: у Львові водій влетів у зупинку з людьми. Фото і відео ДТП

У Львові в неділю, 19 січня, автомобіль BMW в'їхав у зупинку громадського транспорту.

Відомо про мінімум одну постраждалу в ДТП. Дівчину притиснуло машиною до зупинки, лікарі підозрюють перелом тазу. Про це повідомив голова громадської організації "Варта 1" Ігор Зінкевич (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Аварія трапилася на перехресті проспекту Чорновола та вулиці Куліша біля ТРЦ Forum Lviv близько 18:25, коли на зупинці перебувало понад 10 оісб.

У Львові BMW влетів у зупинку Варта 1

BMW E34 раптово виїхав на тротуар і влетів у зупинку. Попередньо, водій не впорався з керуванням. Перевірка на алкотестері показала, що чоловік був тверезий.

У Львові BMW влетів у зупинку Варта 1

За даними ZAXID.NET, водій, 37 річний житель міста, більше року позбавлений водійських прав і на нього періодично складають протоколи за порушення правил дорожнього руху.

У Львові BMW влетів у зупинку Варта 1

У Львові BMW влетів у зупинку Варта 1

У Львові BMW влетів у зупинку Варта 1

У Львові BMW влетів у зупинку Факти

У Львові BMW влетів у зупинку Варта 1

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика!

Як писав OBOZREVATEL, 18 січня в Дніпрі на вулиці Космічній сталася ДТП за участю BMW і Skoda. Автомобілі зійшлися в лобовому зіткненні, постраждали двоє людей.

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