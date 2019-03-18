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У Львівській області застрелили прикордонника: перші деталі

1.7тЧитати матеріал російською

У Львівській області в підрозділі Мостиського загону з вогнепальної зброї поранили співробітника Держприкордонслужби. Він загинув під час транспортування в лікарню.

За попередніми даними, кулю випустили зі зброї іншого військового, який був у наряді, повідомили в прес-центрі Держприкордонслужби.

"На місце викликали швидку допомогу. Лікарі транспортували пораненого, але, на жаль, він помер. Військовослужбовець, зі зброї якого був здійснений постріл, затриманий", ‒ повідомили правоохоронці.

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Ілюстрація

Ілюстрація

dpsu.gov.ua

Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.

Як писав OBOZREVATEL, у Чернівецькій області 7 листопада 2018 року приблизно 20 контрабандистів напали на двох прикордонників. Вони намагалися перевезти нелегальні цигарки.

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Україна
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