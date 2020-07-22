У Луганську знищили барельєф Шевченку: планують поставити пам'ятник ватажкові "ЛНР"

У Луганську знищили барельєф українському письменнику, художнику Тарасу Шевченку.

Поруч із цим місцем бойовики планують встановити пам'ятник першому ватажкові "ЛНР", терористові Валерію Болотову, повідомляється на Telegram-каналі "Донеччанин" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Барельєф Шевченку. ЗМІ пропагандистів

Журналіст Денис Казанський у Facebook заявив, що це є підтвердженням війни в "Л/ДНР" проти "українського народу, мови і культури, а не проти якихось там міфічних "фашистів".

Валерій Болотов. Миротворець

Валерій Болотов. Миротворець

Він уточнив, що терористи вирішили перейменувати Луганський національний університет ім. Шевченка, прибравши звідти прізвище письменника.

Скріншот

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що окупанти осквернили тіло українського медика Миколи Іліна, який був убитий під час обстрілу біля Зайцевого на Донбасі.