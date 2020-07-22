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У Луганську знищили барельєф Шевченку: планують поставити пам'ятник ватажкові "ЛНР"

Розслідування
1,4 т.
В 'ЛНР' зведуть пам'ятник для Болотова

В "ЛНР" зведуть пам'ятник для Болотова.

У Луганську знищили барельєф українському письменнику, художнику Тарасу Шевченку.

Поруч із цим місцем бойовики планують встановити пам'ятник першому ватажкові "ЛНР", терористові Валерію Болотову, повідомляється на Telegram-каналі "Донеччанин" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Барельєф Шевченку.

Барельєф Шевченку. ЗМІ пропагандистів

Журналіст Денис Казанський у Facebook заявив, що це є підтвердженням війни в "Л/ДНР" проти "українського народу, мови і культури, а не проти якихось там міфічних "фашистів".

Валерій Болотов.

Валерій Болотов. Миротворець

Валерій Болотов.

Валерій Болотов. Миротворець

Він уточнив, що терористи вирішили перейменувати Луганський національний університет ім. Шевченка, прибравши звідти прізвище письменника.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що окупанти осквернили тіло українського медика Миколи Іліна, який був убитий під час обстрілу біля Зайцевого на Донбасі.

УкраїнаЛуганськросійська пропагандаНовини Луганська і Луганської областіВійна на ДонбасіНовини ЛНРНовини ДонбасуДонбасТарас ШевченкоВалерій БолотовДенис Казанський
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  2. Розслідування