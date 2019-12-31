"Заготовка СБУ!" Терористи безглуздо виправдалися за ДТП під час обміну полоненими

У "ЛНР" заявили, що ДТП, яка сталася під час обміну полоненими 29 грудня, нібито було "заготовкою" Служби безпеки України.
Такий фейк на своєму Telegram-каналі опублікував одіозний терорист, "офіційний представник народної міліції "Луганської народної республіки" Андрій Марочко.
"Те, що обмін буде супроводжується провокаціями з українського боку, ніхто навіть не сумнівався", – почав пост він, стверджуючи, що "провокації" почалися "з моменту заїзду нашого автобуса на майданчик для обміну".
ДТП під час обміну полоненими
Telegram-каналі donetchanyn
"Регулював заїзд автобуса полковник СБУ, і наш водій слідував чітко його вказівкам", – додав терорист.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
29 грудня відбувся великий обмін полоненими між Україною і "Л/ДНР", під час якого терористам були передані 124 утримуваних особи. В Україну повернулися 76 осіб.
Полонених в аеропорту "Бориспіль" особисто зустрічав президент Володимир Зеленський.
Після обміну він заявив, що "боротьба за звільнення українців не закінчена".
Також український глава розповів, чому погодився передати "Л/ДНР" колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут".
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