"Заготовка СБУ!" Терористи безглуздо виправдалися за ДТП під час обміну полоненими

У "ЛНР" заявили, що ДТП, яка сталася під час обміну полоненими 29 грудня, нібито було "заготовкою" Служби безпеки України.

Такий фейк на своєму Telegram-каналі опублікував одіозний терорист, "офіційний представник народної міліції "Луганської народної республіки" Андрій Марочко.

"Те, що обмін буде супроводжується провокаціями з українського боку, ніхто навіть не сумнівався", – почав пост він, стверджуючи, що "провокації" почалися "з моменту заїзду нашого автобуса на майданчик для обміну".

ДТП під час обміну полоненими Telegram-каналі donetchanyn

"Регулював заїзд автобуса полковник СБУ, і наш водій слідував чітко його вказівкам", – додав терорист.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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