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31 грудня • оновлено в 08:09
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"Заготовка СБУ!" Терористи безглуздо виправдалися за ДТП під час обміну полоненими

2.8т
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У "ЛНР" заявили, що ДТП, яка сталася під час обміну полоненими 29 грудня, нібито було "заготовкою" Служби безпеки України.

Такий фейк на своєму Telegram-каналі опублікував одіозний терорист, "офіційний представник народної міліції "Луганської народної республіки" Андрій Марочко.

"Те, що обмін буде супроводжується провокаціями з українського боку, ніхто навіть не сумнівався", – почав пост він, стверджуючи, що "провокації" почалися "з моменту заїзду нашого автобуса на майданчик для обміну".

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ДТП під час обміну полоненими

ДТП під час обміну полоненими

Telegram-каналі donetchanyn

"Регулював заїзд автобуса полковник СБУ, і наш водій слідував чітко його вказівкам", – додав терорист.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
російська пропаганда Російсько-український конфлікт Обмін полоненими
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України ДТП Новини ДНР Новини ЛНР фейки видео Новини Донбасу
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