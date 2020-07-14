У "ЛНР" видали фейк про "українські обстріли" з вкраденими фото: офіцер ЗСУ викрив пропаганду

В "ЛНР" видали фейк про обстріли на Донбасі.

Терористи "ЛНР" опублікували фейк про наслідки обстрілу на пшеничних полях нібито на території "республіки", вкравши при цьому фотографії, опубліковані раніше ЗСУ.

Про це в Facebook повідомив офіцер Збройних сил, полковник Анатолій Штефан (позивний "Штірліц"). Він показав, що першим пост про обстріл опублікувала в соцмережі пресслужба 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Військові поділилися фото воронок від снарядів на полях пшениці з висоти пташиного польоту.

Facebook / 93-тя ОМБр Холодний Яр

В одній із груп, що підтримує терористів, у забороненій в Україні соцмережі пізніше з'явилося повідомлення, де заявили: фото "від воєнкорів" нібито зробили "на півночі ЛНР".

Окупанти вкрали фото для чергового фейка. Facebook / Анатолій Штефан "Штірліц"

"Все, куди торкається Росія, стає суцільним фейком", – обурився Штефан.

Facebook / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Facebook / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в тимчасово окупованому Донецьку пройшов перший випуск 57-ми "курсантів Донецького вищого загальновійськового командного училища", які поповнять ряди терористів "ДНР" і "ЛНР".