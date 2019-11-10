Відправляють рити траншеї: блогерка розповіла, як "ЛНР" штрафує місцевих жителів

У тимчасово окупованому терористами Луганську місцевих жителів штрафують за появу на вулиці в комендантську годину.

Про це в блозі на "BBC News Україна" повідомила Яна Вікторова. Так, знайомого блогерки разом із подругою близько опівночі зупинили представники "народної міліції "ЛНР", влаштувавши допит у відділенні про те, куди й навіщо вони прямували.

"Знайомий, розповідаючи цю історію, ніяковіє: так нерозумно вийшло! Водночас радіє, що у них були із собою паспорти, інакше штраф був би більш 1,5 тисячі грн (4000 рублів) із кожного, а з урахуванням наявності паспортів вийшло дешевше – майже 780 грн із кожного", – сказано в матеріалі.

Отримати штраф, як зазначила автор, можна не тільки за перебування на вулиці в комендантську годину. "Багатьох затримують по лінії комендатури – втеча зі зброєю з місця служби, розпивання алкоголю у військовій формі тощо", – додала вона.

"Із цивільних, хто пройшов катівні комендатур (найчастіше це були підвали з броньованими дверима), були такі, кого затримували на лінії розмежування як диверсантів без доказів шпигунської діяльності. Зазвичай затримання для з'ясування обставин тривало до пів року, а затриманого експлуатували на "чорній роботі" на кухні або для риття траншей", – написала Вікторова.

Ілюстрація. "ЛНР" 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишні в'язні терористів "ЛНР" розповіли про тортури в "підвалах смерті", якими керував ексспівробітник СБУ Аркадій Корнієвський.

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