У "ЛНР" підгорає? Терористи влаштували паніку через танки ЗСУ

Представник терористів з так званої "Луганської народної республіки" Андрій Марочко заявив, що на Донецьк з боку Дніпра виїхала колона українських танків.
Відео він виклав на своєму каналі в Twitter. На кадрах видно військову техніку, яку перекидають по залізниці (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Українські танки
rt.com
Поїзд з бойовими машинами зняли в Дніпрі з вікна автомобіля, що проїжджав повз колії. Автор відеозапису невідомий, його голос змінено.
"Оператор" стверджує, що колона Т-64 і іншої військової техніки рухається в напрямку Донецька. "Ціла колона стоїть техніки бойової. На Донецьк. Це ми роззброюємося. Т-64,"Мімози ", артустановки", – коментує оператор.
Скріншот відео
📢Украіна готується до зустрічі ...- Андрій Віталійович МАРОЧКО (@Marochko_Andrey) December 6, 2019
Ешелон з танками в Дніпрі рухається в бік Донецька. pic.twitter.com/8wUdAlXij8
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