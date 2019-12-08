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8 грудня • оновлено в 15:58
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У "ЛНР" підгорає? Терористи влаштували паніку через танки ЗСУ

2.2т
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Представник терористів з так званої "Луганської народної республіки" Андрій Марочко заявив, що на Донецьк з боку Дніпра виїхала колона українських танків.

Відео він виклав на своєму каналі в Twitter. На кадрах видно військову техніку, яку перекидають по залізниці (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Українські танки

Українські танки

rt.com

Новини
Росія почала стягувати танки до кордону з Україною: фотофакт

Поїзд з бойовими машинами зняли в Дніпрі з вікна автомобіля, що проїжджав повз колії. Автор відеозапису невідомий, його голос змінено.

"Оператор" стверджує, що колона Т-64 і іншої військової техніки рухається в напрямку Донецька. "Ціла колона стоїть техніки бойової. На Донецьк. Це ми роззброюємося. Т-64,"Мімози ", артустановки", – коментує оператор.

У "ЛНР" підгорає? Терористи влаштували паніку через танки ЗСУ

Скріншот відео

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Рада національної безпеки і оборони України на секретному, закритому засіданні 7 грудня затвердила основний сценарій розвитку ситуації на Донбасі.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Відведення військ на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Донбас
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ага, это xoxлы так понимают разведение войск. А потом, когда оповещают о новых атошных трyпах , визжaт и xрюкaют о том, что виновны воины Донбасса.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Ахахаха)))) "паника" у обзоса
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семенов Александр
семенов Александр
Т-64 ,это танк разработанный советскими конструкторами в далеком 1964 году то есть этой супертехнике уже более полувека
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