У Лівії захопили базу ПВК Вагнера та взяли в полон російського найманця

Урядові війська Лівії та армія Туреччини захопили стратегічну базу військову базу Al-Watier російської ПВК Вагнера та військ генерала Халіфи Хафтара.

Про це повідомляє Sham Center. Зазначається, що ударні безпілотники ВПС Туреччини рознесли оборону військ Хафтара. Після цього найманці втекли, покинувши техніку та зброю.

База ПВК Вагнера Sham Center

База ПВК Вагнера Sham Center

Карта місця подій Sham Center

Внаслідок захоплення авіабази протурецькі формування отримали як трофеї десятки танків, а також шість російських літаків.

Крім того, один найманець ПВК Вагнера потрапив у полон до лівійських урядових сил під час захоплення авіабази.

База ПВК Вагнера Sham Center

Сили Лівії та Туреччині захопили російські літаки Sham Center

База ПВК Вагнера Sham Center

Найманець, якого взяли в полон Sham Center

Карта місця подій Sham Center

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку березня в інтернеті знайшли реальні фото російських найманців ПВК Вагнера, які воюють у Сирії. У своїх Telegram-каналах окупанти намагалися ретушувати обличчя, однак активісти все ж з'ясували, хто вони.

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