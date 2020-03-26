У Лівії захопили базу ПВК Вагнера та взяли в полон російського найманця

Урядові війська Лівії та армія Туреччини захопили стратегічну базу військову базу Al-Watier російської ПВК Вагнера та військ генерала Халіфи Хафтара.
Про це повідомляє Sham Center. Зазначається, що ударні безпілотники ВПС Туреччини рознесли оборону військ Хафтара. Після цього найманці втекли, покинувши техніку та зброю.
База ПВК Вагнера
Sham Center
База ПВК Вагнера
Sham Center
Карта місця подій
Sham Center
Внаслідок захоплення авіабази протурецькі формування отримали як трофеї десятки танків, а також шість російських літаків.
Крім того, один найманець ПВК Вагнера потрапив у полон до лівійських урядових сил під час захоплення авіабази.
База ПВК Вагнера
Sham Center
Сили Лівії та Туреччині захопили російські літаки
Sham Center
База ПВК Вагнера
Sham Center
Найманець, якого взяли в полон
Sham Center
Карта місця подій
Sham Center
Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку березня в інтернеті знайшли реальні фото російських найманців ПВК Вагнера, які воюють у Сирії. У своїх Telegram-каналах окупанти намагалися ретушувати обличчя, однак активісти все ж з'ясували, хто вони.
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