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26 березня • оновлено в 11:55
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У Лівії захопили базу ПВК Вагнера та взяли в полон російського найманця

5.7т
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Урядові війська Лівії та армія Туреччини захопили стратегічну базу військову базу Al-Watier російської ПВК Вагнера та військ генерала Халіфи Хафтара.

Про це повідомляє Sham Center. Зазначається, що ударні безпілотники ВПС Туреччини рознесли оборону військ Хафтара. Після цього найманці втекли, покинувши техніку та зброю.

База ПВК Вагнера

База ПВК Вагнера

Sham Center

База ПВК Вагнера

База ПВК Вагнера

Sham Center

Карта місця подій

Карта місця подій

Sham Center

Внаслідок захоплення авіабази протурецькі формування отримали як трофеї десятки танків, а також шість російських літаків.

Крім того, один найманець ПВК Вагнера потрапив у полон до лівійських урядових сил під час захоплення авіабази.

База ПВК Вагнера

База ПВК Вагнера

Sham Center

Сили Лівії та Туреччині захопили російські літаки

Сили Лівії та Туреччині захопили російські літаки

Sham Center

База ПВК Вагнера

База ПВК Вагнера

Sham Center

Найманець, якого взяли в полон

Найманець, якого взяли в полон

Sham Center

Карта місця подій

Карта місця подій

Sham Center

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку березня в інтернеті знайшли реальні фото російських найманців ПВК Вагнера, які воюють у Сирії. У своїх Telegram-каналах окупанти намагалися ретушувати обличчя, однак активісти все ж з'ясували, хто вони.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Лівія
Тег
ПВК Вагнер
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Коментарі
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Чубатые, фас...)))
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Себостьян Прейро, какой смешной п е т у ш о к...))) Ну тогда ку ка рек ни...)))
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Бачурин Андрей, рано. Я пока на заправке твоей мамке на клык даю пхахахахах
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0
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Это российский самолет???В России нет таких современных технологий.Это же самолет шестого поколения.
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
Волгоград Ец, хрюкнул какцап из тонущего-горящего "атмирала кузьки"...
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2
Тарас Бор
Тарас Бор
Какое явно выраженное руцкае лицо.
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4
3
2 из 5 ответов | показать все
Куралесов Вася
Куралесов Вася
Перемога скоро, да да, мы в курсе-"выфсевретиииииииииии" и неверюююююююююююю"...знаем, проходили...
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Перемога скоро
Перемога скоро
Куралесов Вася, это я про источник информации. Но, судя по твоему комментарию ниже, ты предпочитаешь верить только в ту информацию, в которую тебе нравится верить. :)
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