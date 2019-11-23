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23 листопада • оновлено в 18:46
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Скандальне листування Клітіної з "Джокером": сплив "російський слід"

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У листуванні, яке опублікувала заступниця міністра інфраструктури України Олександра Клітіна, викриваючи пранкера "Джокера", сплив "російський слід".

Так, на одному зі скріншотів, оприлюднених на сторінці політика у Facebook у суботу, 23 листопада, засвітився російський телекомунікаційний оператор.

На позначку МТS RUS звернув увагу й сам пранкер, опублікувавши фото на своєму Telegram-каналі.

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Олександра Клітіна

Олександра Клітіна

Пост чиновниці у Facebook

Пост чиновниці у Facebook

Telegram-канал "Джокер"

Така позначка може означати, що користувач знаходиться на території РФ або ж користується послугами російського оператора.

"Шановні "слуги" і ви, товаришу Корнієнко (глава партії. – Ред.), дуже рекомендую вам коуча для Трускавець-2, пані Клітіну. У неї "прогрес на обличчя". Ось тільки забула поміняти оператора зв'язку", – написав "Джокер", очевидно, натякаючи на те, що російська SIM-карта може належати заступниці міністра.

Варто зазначити, що на першому скріні з листуванням мобільний оператор не вказаний. На ньому зображено діалог із користувачем, підписаним як "Нібито Криклій" (глава міністерства інфраструктури України).

На другому скріншоті відкрите листування з контактом "Клітіна Саша". Хто зробив цей знімок, чиновниця не уточнила.

Незабаром на своїй сторінці в Facebook вона написала, що попереднім постом "надала приклад реального фейку".

Нагадаємо, в листуванні Клітіна показала, як "Джокер" може підробляти переписку з представниками української влади.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Особи
Олександра Клітіна Джокер
Місце
Україна
Теги
фотографии секс скандал політика Міністерство інфраструктури пранк
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Что происходит в стране??? Это какой то всеобщий шабаш и балаган. Страна превратилась в цирк, устроенный в барделе. На фоне этого времена Вити просто как воспоминания о нормальной жизни. Витя на фоне последующих двух просто образец высокоморального политика.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
И вот это вот называется "украинская политика"? Это какая-то мышиная подковерная возня на руинах государства. Корабль тонет, а корабельные крысы пытаются отгрызть друг другу хвостики
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