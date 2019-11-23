Скандальне листування Клітіної з "Джокером": сплив "російський слід"

У листуванні, яке опублікувала заступниця міністра інфраструктури України Олександра Клітіна, викриваючи пранкера "Джокера", сплив "російський слід".
Так, на одному зі скріншотів, оприлюднених на сторінці політика у Facebook у суботу, 23 листопада, засвітився російський телекомунікаційний оператор.
На позначку МТS RUS звернув увагу й сам пранкер, опублікувавши фото на своєму Telegram-каналі.
Олександра Клітіна
Пост чиновниці у Facebook
Telegram-канал "Джокер"
Така позначка може означати, що користувач знаходиться на території РФ або ж користується послугами російського оператора.
"Шановні "слуги" і ви, товаришу Корнієнко (глава партії. – Ред.), дуже рекомендую вам коуча для Трускавець-2, пані Клітіну. У неї "прогрес на обличчя". Ось тільки забула поміняти оператора зв'язку", – написав "Джокер", очевидно, натякаючи на те, що російська SIM-карта може належати заступниці міністра.
Варто зазначити, що на першому скріні з листуванням мобільний оператор не вказаний. На ньому зображено діалог із користувачем, підписаним як "Нібито Криклій" (глава міністерства інфраструктури України).
На другому скріншоті відкрите листування з контактом "Клітіна Саша". Хто зробив цей знімок, чиновниця не уточнила.
Незабаром на своїй сторінці в Facebook вона написала, що попереднім постом "надала приклад реального фейку".
Нагадаємо, в листуванні Клітіна показала, як "Джокер" може підробляти переписку з представниками української влади.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Заступник міністра інфраструктури України Клітіна нібито отримала свою посаду через ліжко.
Пранкер "Джокер" опублікував листування з Клітіною, яка потрапила в секс-скандал із призначенням до Кабінету міністрів.
Заступниця міністра інфраструктури відреагувала на чутки про те, як отримала посаду. Чиновниця також розповіла про дивний момент із листуванням із "Джокером".
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