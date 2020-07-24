У Лисичанську вандали осквернили пам'ятник загиблим воїнам АТО. Фото

У Лисичанську Луганської області вандали осквернили пам'ятник загиблим українським військовослужбовцям, які звільняли місто від російських окупантів шість років тому.

Про інцидент 24 липня написав у Facebook користувач соцмережі Дмитро Михайлов. Він також опублікував фото.

На світлинах видно, що пам'ятник загиблим воїнам-визволителям облили червоною фарбою.

У Лисичанську вандали облили червоною фарбою пам'ятник загиблим воїнам-визволителям (Facebook Dmytro Mykhaylov)

"У Лисичанську в річницю визволення міста від окупантів вандали облили фарбою пам'ятник загиблим визволителям", – написав Михайлов.

У коментарях під його постом місцеві жителі зазначили, що вже працюють над пошуком вандалів, які зіпсували пам'ятник у Лисичанську.

Пост Михайлова (Facebook Dmytro Mykhaylov)

Коментарі користувачів (Facebook Dmytro Mykhaylov)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кривому Розі Дніпропетровської області невідомі розмалювали пам'ятник на вулиці Леоніда Бородича, присвячений загиблим у Другій світовій війні водіям.