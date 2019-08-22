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У Кропивницького розстріляли адвоката: оголошено план "Сирена"

1.4т Читати матеріал російською

У Кропивницькому 22 серпня Поблизу СІЗО застрелили адвоката, також постраждала ще одна особа.

Вогонь вівся із автомобіля за допомогою автомата, повідомили в пресслужбі Національної асоціації адвокатів. За їхньою інформацією, ім'я загиблого – Олександр Іванов. Він помер до прибуття швидкої.

"Вбивство трапилося на вул. Куроп'ятникова біля СІЗО №6", – уточнили в НАА.

У момент стрілянини загиблий перебував у кафе, пише місцеве ЗМІ Mandarin News з посиланням на джерело в правоохоронних органах. Повідомляється також, що до приходу в адвокатуру Іванов працював у правоохоронних органах.

Правоохоронці міста для упіймання злочинця оголосили оперативний план "Сирена".

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