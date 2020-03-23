У Кривому Розі серед білого дня зухвало пограбували жінку: з'явилися подробиці і відео

У Кривому Розі жінку зухвало пограбували і побили серед білого дня, коли вона виходила з магазину. Перехожі не намагалися завадити злочинцеві.

Вихователька дитячого садка Тетяна Бутюк в ефірі ObozTV розповіла, що грабіжник накинув їй на голову куртку, повалив на землю, побив і відібрав речі - сумку і пакет з продуктами.

"На вулиці дівчата викликали поліцію, поліція приїхала хвилин через 5-6. Ми з ними ходили запитували у людей, хто бачив такого..." - розповіла вона.

Бутюк зазначила, що її сини не могли в той день врятувати її від грабіжника, "тому що їх немає вдома, вони далеко - захищають нашу Україну".

Також жінка звернулася в райвідділ, щоб взяти направлення на судмедекспертизу, але не отримала його: "Мені з роботи сказали, що потрібно звернутися до судмедекспертизи, тому що у мене синя губа, синя рука. А коли я звернулася до поліцейських, вони мене, м'яко кажучи, "послали надовго".

Журналістка Христина Бондаренко розповіла в Facebook подробиці інциденту в Кривому Розі: "Серед білого дня пограбували, коли виходила з магазину. Та плаче і каже, що віддала би все і так, навіщо бити. Тепер вся в синцях, без грошей і продуктів, дико настрашена сидить вдома. Що примітно - перехожі, як часто буває, тупо проходили повз. Грабіжник одягнув мішок на голову, викрав сумку з усім, - та просила хоча б ключі від квартири лишити, - бив руками і ногами".

Журналістка також повідомила, що поліція області зацікавилася інцидентом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кривому Розі злочинець втік з-під варти і напав на жінку.

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