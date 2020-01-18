У Кривому Розі психічно хворий чоловік убив двох людей на похоронах: моторошні подробиці

У суботу, 18 січня, у Центрально-Міському районі міста Кривий Ріг під час похорону чоловік убив двох осіб.
Як повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області, стався конфлікт, під час якого 44-річний чоловік зарізав 77-річного чоловіка та 46-річну жінку. Від численних ножових поранень вони померли на місці.
За даними видання "Перший міський", чоловік перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері та в результаті помутніння розуму вбив свого дядька і сестру в десятому коліні під час похоронної церемонії, що проходила у дворі, де він проживає.
Місце злочину
Пресслужба ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області
Повідомляється, що правоохоронцям насилу вдалося затримати буйного озброєного ножем громадянина, який чинив опір. Стало відомо, що трохи більше року тому він вже потрапляв у поле зору поліції. Тоді в стані божевілля він із сокирою і серпом кидався на медиків, патрульних і родичів.
За фактом відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ - умисне вбивство двох осіб. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Злочинець був затриманий правоохоронцями
Перший міський
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше країну сколихнуло вбивство двох дівчат, яке трапилося 4 січня у Подільському районі Києва. Їх тіла знайшла господиня квартири, яку на свята винайняли підозрювані.
На трупах виявили ознаки насильницької смерті – десятки колото-різаних ран.
Пізніше з'ясувалося, що вбиті дівчата значилися в розшуку як зниклі безвісти ще з 2 січня. З'явилися також моторошні фото їхніх тіл.
Загиблими виявилися 16-річна Марія Каминіна і 19-річна Єва Лисенко.
Ксьондзик, який разом із Бершацькою підозрюється у вбивстві двох дівчат, раніше був судимий за крадіжку і зґвалтування.
Його разом зі спільницею затримали на вокзалі в Одесі.
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