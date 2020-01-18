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18 січня • оновлено в 22:37
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У Кривому Розі психічно хворий чоловік убив двох людей на похоронах: моторошні подробиці

2.3т
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У суботу, 18 січня, у Центрально-Міському районі міста Кривий Ріг під час похорону чоловік убив двох осіб.

Як повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області, стався конфлікт, під час якого 44-річний чоловік зарізав 77-річного чоловіка та 46-річну жінку. Від численних ножових поранень вони померли на місці.

За даними видання "Перший міський", чоловік перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері та в результаті помутніння розуму вбив свого дядька і сестру в десятому коліні під час похоронної церемонії, що проходила у дворі, де він проживає.

Місце злочину

Місце злочину

Пресслужба ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області

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Повідомляється, що правоохоронцям насилу вдалося затримати буйного озброєного ножем громадянина, який чинив опір. Стало відомо, що трохи більше року тому він вже потрапляв у поле зору поліції. Тоді в стані божевілля він із сокирою і серпом кидався на медиків, патрульних і родичів.

За фактом відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ - умисне вбивство двох осіб. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Злочинець був затриманий правоохоронцями

Злочинець був затриманий правоохоронцями

Перший міський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Погорілко
Місце
Україна Кривий Ріг
Тег
вбивство
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Белый господин
Белый господин
Случайно выяснилось, что он ветеран АТО.
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