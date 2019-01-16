У Кривому Розі розвалився будинок культури: відео масштабної НП

У Кривому Розі Дніпропетровської області ввечері, 15 січня, в неексплуатованій триповерховій будівлі палацу культури "Коксохімік" стався обвал перекриття між третім поверхом і покрівлею. Постраждала 1 особа, її госпіталізували.

Як повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, НП сталася на площі близько 1000 квадратних метрів. При цьому загальна площа будівлі – 2 тисячі квадратних метрів.

Відзначається, що руйнування перекриття відбулося о 18:19 по вул. Вадима Гурова, 19. За станом на 21:20 середи пошукові роботи завершено, загиблих немає.

ДК "Коксохім" krlife.com.ua

Як повідомив "Перший криворізький", потерпілий - 26-річний чоловік. За попередньою інформацією у нього закритий перелом лівого стегна, вивих і перелом плеча і підозра на закритий перелом тазу. Його госпіталізовано до 2-ї міської лікарні.

Рятувальники задіяли 14 осіб та 3 одиниці техніки.

ДК "Коксохім" krlife.com.ua

ДК "Коксохім" krlife.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 січня в Росії в місті Шахти в результаті вибуху побутового газу знову обвалилася багатоповерхівка, загинули щонайменше двоє людей.

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