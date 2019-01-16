МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

У Кривому Розі розвалився будинок культури: відео масштабної НП

Читати матеріал російською

У Кривому Розі Дніпропетровської області ввечері, 15 січня, в неексплуатованій триповерховій будівлі палацу культури "Коксохімік" стався обвал перекриття між третім поверхом і покрівлею. Постраждала 1 особа, її госпіталізували.

Як повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, НП сталася на площі близько 1000 квадратних метрів. При цьому загальна площа будівлі – 2 тисячі квадратних метрів.

Відзначається, що руйнування перекриття відбулося о 18:19 по вул. Вадима Гурова, 19. За станом на 21:20 середи пошукові роботи завершено, загиблих немає.

ДК

ДК "Коксохім"

krlife.com.ua

Новини
Упав дах: у Росії сталася нова НП. Перші фото

Як повідомив "Перший криворізький", потерпілий - 26-річний чоловік. За попередньою інформацією у нього закритий перелом лівого стегна, вивих і перелом плеча і підозра на закритий перелом тазу. Його госпіталізовано до 2-ї міської лікарні.

Рятувальники задіяли 14 осіб та 3 одиниці техніки.

ДК

ДК "Коксохім"

krlife.com.ua

ДК

ДК "Коксохім"

krlife.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 січня в Росії в місті Шахти в результаті вибуху побутового газу знову обвалилася багатоповерхівка, загинули щонайменше двоє людей.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
УкраїнаКривий Ріг
Тег
ГосЧС
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Эх....во что вы превратились...обыденность..дома падают...пацаны мужиков бьют...солдаты отказываются воевать..))Тьфу на вас
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги