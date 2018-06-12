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У Криму засікли віджаті позашляховики з "ЛНР"

1.3тЧитати новину російською

У вівторок, 12 червня, в окупованому Росією Криму були помічені позашляховики з "ЛНР".

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив блогер із ніком КРЫМский бандеровец, опублікувавши знімки двох автомобілів, які, як він припустив, можуть бути краденими.

"Крим. У Лівадії (Велика Ялта) помічені автомобілі терористів з окупованої Росією частини Луганської області. Можливо, машини віджаті", - написано в повідомленні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в окупованому Криму засвітилося авто з номерами Верховної Ради.

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Тема
анексія Криму
Місце
УкраїнаЯлта
Об'єкт
Новини ЛНР
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