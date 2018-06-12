У Криму засікли віджаті позашляховики з "ЛНР"

У вівторок, 12 червня, в окупованому Росією Криму були помічені позашляховики з "ЛНР".
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив блогер із ніком КРЫМский бандеровец, опублікувавши знімки двох автомобілів, які, як він припустив, можуть бути краденими.
"Крим. У Лівадії (Велика Ялта) помічені автомобілі терористів з окупованої Росією частини Луганської області. Можливо, машини віджаті", - написано в повідомленні.
Крим. У Лівадії (Велика Ялта) помічені автомобілі терористів з окупованої росією частині Луганської області. Можливо, машини відтиснуті pic.twitter.com/NkwS3Xw7Vg- Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 12 червня 2018 р.
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в окупованому Криму засвітилося авто з номерами Верховної Ради.
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