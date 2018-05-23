"Не просто репресії": в МЗС відреагували на викрадення делегата Курултаю в Криму

Співробітники ФСБ 23 травня схопили делегата Курултаю кримськотатарського народу Асана Егіза і відвезли в невідомому напрямку в районі села Піонерське в Сімферопольському районі окупованого Криму.

"Російські карателі на автомашині "Фольксваген", оснащеному мигалками і звуковими пристроями, змусили зупинитися автомашину, за кермом якої перебував делегат Курултаю кримськотатарського народу Асан Егіз. Переконавшись, що затриманим є саме Егіз, російські карателі вивезли його на своїй машині в невідомому напрямку", - написав на своїй сторінці в Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, на місце інциденту приїхав брат Асана Абдураман Егіз. Машини делегата Курултаю там вже не було.

"Абдураман Егіз в пошуках насильно затриманого і вивезеного брата направляється в Управління ФСБ РФ у тимчасово окупованому Криму", - підкреслив Чубаров.

Пізніше він уточнив, що Егіза жорстоко побили.

"Асана Егіза терміново везуть до Сімферпольскої міської лікарні №6. Асан сильно побитий. Трохи пізніше очікуємо пояснень того, що трапилося від адвоката Айдера Азаматова", - написав він.

У свою чергу, прес-секретар Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца заявила, що МЗС висловило протест Росії через викрадення Егіза.

"Гібридна депортація в дії. Висловлюємо протест в зв'язку з викраденням окупантом делегата Курултаю А.Егіза. Торкнемося в Міжнародному суді ООН", - зазначила вона в Twitter.

Крім того, вона заявила УНІАН, що окупанти намагаються залякати кримських татар в анексованому Криму. У зв'язку з цим українські дипломати висловили протест.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест Росії у зв'язку із затриманням, побиттям і вивезенням в невідомому напрямку делегата Курултаю кримськотатарського народу і брата члена Меджлісу кримськотатарського народу Абдурамана Егіза Асана Егіза. Це вже не просто репресії, це вже фактична гібридна депортація кримськотатарського населення окупантом", - зазначила Беца.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чубаров розповів про репресії і дискредитації Меджлісу перед міжнародною спільнотою в Криму.