У Криму раптово відпустили на свободу українського капітана: що відомо

Капітана українського судна "ЯМК-0041" Віктора Новицького, членів екіпажу якого обміняли на моряків, заарештованого російського траулера "Норд", звільнили від відбування покарання за браконьєрство в анексованому Криму.

Відповідне рішення виніс у п'ятницю, 14 червня, Балаклавський районний суд Севастополя. При цьому українця засудили до штрафу в розмірі 550 тисяч рублів, передає прес-служба суду.

"Суд врахував час перебування Новицького В.В. під вартою і звільнив його від призначеного покарання повністю, скасувавши запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. У рахунок відшкодування шкоди, заподіяної злочином, стягнуто 440 тисяч рублів", – ідеться в повідомленні.

Віктор Новицький investigator.org.ua

Віктор Новицький РІА Новини

В Адміністрації президента Володимира Зеленського розповіли, що Новицького передали представнику уповноваженого з дотримання прав жителів АР Крим та міста Севастополя Ізмаїлу Халікову на контрольно-пропускному пункті "Каланчак".

"Росія передала капітана риболовецького судна "ЯМК-0041" Віктора Новицького представнику уповноваженого з дотримання прав жителів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Ізмаїлу Халікову. Передача відбулася на КПВВ "Каланчак", – йдеться в повідомленні прес-служби АП.

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"У травні минулого року його і чотирьох членів екіпажу затримали неподалік мису Тарханкут у Чорному морі. Пів року капітана утримували під арештом, потім змінили запобіжний захід на підписку про невиїзд. Пізніше членів екіпажу відпустили, а Віктор Новицький залишався на півострові на підписці про невиїзд. Уже зараз він повернувся на материкову Україну!" – написала у Facebook Уповноважена України з прав людини Людмила Денисова.

Нагадаємо, українське судно "ЯМК-0041" (порт приписки – Очаків) було затримано 4 травня 2018 року російськими силовиками біля берегів анексованого Криму.

У рибалок вилучили сітки і рибу. Судно й екіпаж доставили на територію анексованого Криму. Проти капітана українського риболовецького судна "ЯМК-0041" Віктора Новицького порушили кримінальну справу за браконьєрство.

На початку червня стало відомо, що члени екіпажу ЯМК-0041 "під тиском і погрозами" написали заяву про те, що перебувають на території військової бази РФ добровільно. 25 червня моряки оголосили голодування у зв'язку з незаконним затриманням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розгорівся скандал через капітана траулера "Норд". Повідомлялося, що Володимир Горбенко міг зникнути безвісти.

Однак через кілька днів після повідомлення він приїхав назад до Криму.

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