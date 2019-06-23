У Криму придумали, як знищити захоплений український підводний човен

В окупованому Росією Криму запропонували віддати український підводний човен "Запоріжжя" до музею.
Створити зі захопленого у 2014 році підводного човна експонат запропонували в Севастопольському Військово-історичному музеї фортифікаційних споруд, передає ТАСС.
"Я і мої співробітники – офіцери, ми служили на підводних човнах... Зараз цей човен не може бути використаний за прямим призначенням, не може виходити в море. А ми хочемо розповісти про його бойовий шлях", – заявив керівник музею Юрій Тарара.
Підводний човен "Запоріжжя"
Український мілітарний портал
Щоб знищити цей та інші кораблі окупанти навіть оголосили тендер з утилізації.
Підводний човен "Запоріжжя"
Український мілітарний портал
Як писав OBOZREVATEL, близько десяти винищувачів МіГ-29 ВПС України, які після анексії залишилися в Криму, знаходяться в жахливому стані.
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