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У Криму придумали, як знищити захоплений український підводний човен

1.4тЧитати матеріал російською

В окупованому Росією Криму запропонували віддати український підводний човен "Запоріжжя" до музею.

Створити зі захопленого у 2014 році підводного човна експонат запропонували в Севастопольському Військово-історичному музеї фортифікаційних споруд, передає ТАСС.

"Я і мої співробітники – офіцери, ми служили на підводних човнах... Зараз цей човен не може бути використаний за прямим призначенням, не може виходити в море. А ми хочемо розповісти про його бойовий шлях", – заявив керівник музею Юрій Тарара.

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Підводний човен "Запоріжжя"

Підводний човен "Запоріжжя"

Український мілітарний портал

Щоб знищити цей та інші кораблі окупанти навіть оголосили тендер з утилізації.

Підводний човен "Запоріжжя"

Підводний човен "Запоріжжя"

Український мілітарний портал

Як писав OBOZREVATEL, близько десяти винищувачів МіГ-29 ВПС України, які після анексії залишилися в Криму, знаходяться в жахливому стані.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Скакуны, а почему вы не хотите свой хлам забрать из Севастополя?
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К Денис
К Денис
На сколько помню, флот отдавали, но кто то не взял, сказав не нужно
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Пигин Макс
Пигин Макс
Интересно, а автор заголовков вообще читает статьи?
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