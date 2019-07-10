У Криму на новій трасі трапилася страшна ДТП: загинули діти

У ніч на 10 липня на автодорозі "Таврида" в районі окупованої Феодосії (Крим) трапилася страшна ДТП, в якій загинули троє осіб.

Серед жертв – двоє неповнолітніх, ще одна дитина отримала тілесні ушкодження, передає "Кримська газета".

За попередніми даними, водій автомобіля Hyundai, рухаючись у напрямку Керчі з боку Білогорська, виїхав на смугу зустрічного руху перед вантажівкою.

"В результаті зіткнення водій легкового автомобіля та двоє пасажирів смертельно травмовані, також один неповнолітній пасажир отримав травми і госпіталізований", – йдеться у повідомленні.

ДТП на трасі "Таврида" скріншот

Новини Під Одесою у масштабній ДТП загинули троє осіб

ДТП на трасі "Таврида" скріншот

ДТП на трасі "Таврида" скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Сімферополі рейсовий автобус "Богдан" вилетів із траси, в результаті ДТП загинула одна людина.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся