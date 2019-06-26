У Криму моторошною смертю загинули російські військові: всі подробиці

У середу, 26 червня, в окупованому РФ Криму двоє російських десантників загинули під час виконання планових навчально-тренувальних стрибків з парашутом на полігоні.

Як повідомляє прес-служба Південного військового округу РФ, військові впали на воду і не змогли вчасно звільнитися від підвісної системи парашута.

"У ході виконання планових навчально-тренувальних стрибків з парашутом на полігоні Старий Крим двоє військовослужбовців контрактної служби однієї з "військових частин ВДВ", дислокованих в Криму, приземлилися на водну поверхню і не змогли своєчасно звільнитися від підвісної системи парашута. Вжиті черговою рятувальною службою заходи по їх порятунку результатів не дали. Військовослужбовці потонули", – йдеться в повідомленні.

У Міноборони зазначили, що причини події встановлюються. З якою саме частини були загиблі десантники в прес-релізі не повідомляється.

Однак Inform Napalm зазначає, що можливо, загиблі військові були зі створеного в 2017 році в Феодосії 171-го окремого десантно-штурмового батальйону зі складу 7-ї гвардійської десантної гірської штурмової дивізії. Батальйон є першою військовою частиною за всю історію існування Повітряно-десантних військ РФ, що дислокується на території Криму.

Російські військові в Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр оборони РФ генерал Сергій Шойгу заявив, що основним завданням військових Росії найближчим часом має стати вироблення нової теорії ведення воєн.

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