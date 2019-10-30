У Кременчуці на смерть збили відому волонтерку: фото загиблої

У місті Кременчук Полтавської області в середу, 30 жовтня, в ДТП загинула відома в місті 72-річна волонтерка Ольга Шевченко.

Про це з посиланням на прессекретаря поліції Кременчука Анну Васенко повідомляє Gazeta.ua (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що аварія трапилася на вулиці Театральній близько 9 години ранку. Наїзд на Шевченко, у якої були проблеми із зором, скоїв водій на автомобілі Audi білого кольору.

У Кременчуці на смерть збили волонтера Ольгу Шевченко Gazeta.ua

"Водій виконував маневр – рухався заднім ходом. І не побачив літню жінку. Швидкість була невисока, але він її зачепив. Жінка впала і вдарилася головою. Від травми голови вона померла в машині швидкої допомоги. За фактом аварії, яка призвела до смерті потерпілого, відкрили кримінальне провадження. Автомобіль поставили на штрафмайданчик", – пояснила Васенко.

Водій у поясненні поліції повідомив, що він не бачив жінку, яка переходила вулицю і опинилася позаду його автомобіля.

Як стало відомо, Шевченко загинула по дорозі в волонтерський центр. Там вона допомагала збирати тканину на маскувальні сітки і наповнювати подушки, які учасниці організації виготовляють для допомоги військовим в зоні ООС.

У Кременчуці на смерть збили волонтера Ольгу Шевченко kremen.today

У Кременчуці на смерть збили волонтера Ольгу Шевченко kremen.today

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі в ДТП загинув відомий волонтер, блогер і дизайнер Леонід Краснопільський.

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