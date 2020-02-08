"У моїй смерті винні кредитори!" На Полтавщині медсестра вбила себе уколом: нові деталі

Медсестра, яка скоїла суїцид в Кременчуці на Полтавщині, піддавалася "терору" колекторів через величезні борги.

Про це повідомляють "Факти". Катерина 17 років пропрацювала реанімаційною сестрою. Її тіло 5 лютого виявили в квартирі однієї з багатоповерхівок (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Встановлено, що жінка скоїла суїцид, ввівши в вену смертельну дозу медичного препарату. Вона працювала медсестрою в одному з лікувальних закладів міста, їй було трохи за 30 років. Тіло загиблої направлено на судмедекспертизу", – розповіла пресофіцерка Кременчуцького міського відділу поліції Анна Васенко.

У Кременчуці медсестра скоїла суїцид через колекторів Колаж

Офіційно про зміст передсмертної записки не повідомляється. У медзакладі, де працювала загибла, кажуть, що вона не змогла вчасно виплатити взятий кредит, через що колектори перетворили її життя на пекло.

У сюжеті НТН повідомляється, що жінка брала в борг навіть у колег, при цьому її чоловік, із яким жінка прожила 5 років, не знав про заборгованості.

Тепер кредитори погрожують, що залишать чоловіка без житла і заберуть все майно.

Чоловік загиблої розповів про передсмертну записку дружини. "У разі смерті не звинувачую нікого. Я пішла на той світ через борги і пресинг кредиторів", – процитував він текст.

Зазначається, що якщо слідчі зберуть достатньо доказів, що жінка вбила себе через колекторів, то перекваліфікують справу в "доведення до самогубства".

Як писав OBOZREVATEL, раніше патрульний у Черкасах врятував 20-річну дівчину, яка намагалася накласти на себе руки.

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