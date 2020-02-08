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9 лютого • оновлено в 03:07
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"У моїй смерті винні кредитори!" На Полтавщині медсестра вбила себе уколом: нові деталі

20т
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Медсестра, яка скоїла суїцид в Кременчуці на Полтавщині, піддавалася "терору" колекторів через величезні борги.

Про це повідомляють "Факти". Катерина 17 років пропрацювала реанімаційною сестрою. Її тіло 5 лютого виявили в квартирі однієї з багатоповерхівок (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Встановлено, що жінка скоїла суїцид, ввівши в вену смертельну дозу медичного препарату. Вона працювала медсестрою в одному з лікувальних закладів міста, їй було трохи за 30 років. Тіло загиблої направлено на судмедекспертизу", – розповіла пресофіцерка Кременчуцького міського відділу поліції Анна Васенко.

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У Кременчуці медсестра скоїла суїцид через колекторів

У Кременчуці медсестра скоїла суїцид через колекторів

Колаж

Офіційно про зміст передсмертної записки не повідомляється. У медзакладі, де працювала загибла, кажуть, що вона не змогла вчасно виплатити взятий кредит, через що колектори перетворили її життя на пекло.

У сюжеті НТН повідомляється, що жінка брала в борг навіть у колег, при цьому її чоловік, із яким жінка прожила 5 років, не знав про заборгованості.

Тепер кредитори погрожують, що залишать чоловіка без житла і заберуть все майно.

Чоловік загиблої розповів про передсмертну записку дружини. "У разі смерті не звинувачую нікого. Я пішла на той світ через борги і пресинг кредиторів", – процитував він текст.

Зазначається, що якщо слідчі зберуть достатньо доказів, що жінка вбила себе через колекторів, то перекваліфікують справу в "доведення до самогубства".

Як писав OBOZREVATEL, раніше патрульний у Черкасах врятував 20-річну дівчину, яка намагалася накласти на себе руки.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Україна Кременчук
Теги
видео долги кредит колектор самогубство
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Червоний Данило
Червоний Данило
объявить коллекторов вне закона и судить по строгости закона на 10 лет за коллекторство! люди запомните, все кредиты застрахованы! на момент передачи вашего кредите коллекторам, вы уже ничего не должны банку! банк получил за вас страховку и ваш долг продал на удачу кредиторам!
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
за це стряв майдан,мыздобулы сукс!
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Livesey David
Livesey David
Зато и стоял майдан.
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